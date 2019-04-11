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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Чи буде телеміст між Суспільним і НСК "Олімпійським" на дебатах: заява Аласанії

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      Дебатів у формі телемосту між Порошенком і Зеленським не буде
      Дебатів у формі телемосту між Порошенком і Зеленським не буде / Фото з відкритих джерел

      Дебати за участю кандидатів у президенти Володимира Зеленського і Петра Порошенка у формі телемосту між НСК "Олімпійським" та студією "Суспільного" не будуть проводитися.

      Напередодні команда Зеленського запропонувала провести дебати телемостом у прямому ефірі з Порошенком, аби кандидати могли одночасно відбутися у двох різних місцях – на НСК "Олімпійський" та у студії Суспільного. Лідер "95 Кварталу" не розглядає ймовірність все ж прийти до студії Суспільного, тому що на стадіоні – більш відкрита атмосфера.

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      Голова правління Національної суспільної телерадіокомпанії України Зураб Аласанія розповів виданню theБабель, що дебати у формі телемосту неможливі.

      Телеміст заборонений правилами дебатів. Його не буде. Якщо 19-го прийде Порошенко, він отримає свій час в ефірі, але це буде нецікаво,
      – сказав Аласанія.

      Голова "Суспільного" також переконаний, що команда Зеленського навряд чи прийде на дебати в студію, адже не зацікавлена в таких дебатах.

      Що відомо про дебати між Порошенком і Зеленським?До другого туру виборів, які відбудуться 21 квітня, пройшов Володимир Зеленський (30,24%) і чинний український гарант Петро Порошенко (15,95%). Після оголошення результатів екзит-полів першого туру виборів Порошенко викликав Зеленського на дебати. За деякий час останній зняв відеоролик, у якому вже він викликав президента на дебати та висунув кілька умов, однією з яких є проведення заходу на стадіоні "Олімпійський". Порошенко, зі свого боку, на це погодився, заявивши у відеовідповіді: "Стадіон, так стадіон".

      Наразі невідомо, чи відбудуться дебати на "Олімпійському", адже жодних офіційних заяв не було. Порошенко каже, що чекатиме на Зеленського на "Олімпійському" 14 квітня о 14:14 годині, а ще планує прийти дебатувати на Суспільне 19 квітня. Але Зеленський планує лише 19 квітня йти на дебати, а саме на "Олімпійський".

       

       

      blog_ava
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      Теги: Президентські вибори 2019 Володимир Зеленський Новини України Новини політики Петро Порошенко Зураб Аласанія Суспільне Телебачення Дебати Зеленського з Порошенком
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