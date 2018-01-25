Чи буде в Україні епідемія дифтерії

Після кору – дифтерія. У Міністерстві охорони здоров'я попереджають, що Україні загрожує епідемія дифтерії. Хвороба - підступна. Майже два тижні симптоми можуть не проявлятися. А закінчитися може – летально.

Чиновники оприлюднили статистику, – в Україні зараз найнижчий рівень вакцинації від дифтерії у Європі та за роки незалежності. Щеплення мають менше половини дітей, ще менше – дорослих. І це може стати причиною для різкого спалаху захворювання.

Дифтерія – це важке інфекційне захворювання, яке блокує дихальні шляхи. На ранніх стадіях симптомами нагадує звичайне ГРВІ. Різке підвищення температури, почервоніння та набряк горла, що супроводжується болем. А ще набряк шиї та лімфовузлів. На мигдалинах, зівному язичку та дужках з'являється плівка сіро-білого кольору. Інкубаційний період триває від двох до десяти днів.

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Ліки від дифтерії існують – це спеціальна сироватка, якої в Україні лише дев'ятсот доз. І навіть із нею ризик померти – 20%. Тож лікарі радять – вакцинуватися. "АКДП" – так називається комплексна вакцина від коклюшу, дифтерії та правця.

В Україні – Індійського виробництва. Дорослим роблять ревакцинацію що десять років. Дітей щеплюють – у два, чотири, шість та вісімнадцять місяців. Потім – у шість та шістнадцять років.

Побічних реакцій після щеплення переважно немає. Головним протипоказанням є алергія на компонент курячого білка. У такому випадку після введення вакцини може статися анафілактичний шок. Однак це – рідкість, кажуть лікарі.

Через низький рівень вакцинації у 90-х роках в Україні вже був спалах дифтерії. Тоді захворіло 20 тисяч українців. Третина з них – померли. Наразі ж в Міністерстві охорони здоров'я реєструють до шести випадків захворюваності на дифтерію серед дорослих на рік.