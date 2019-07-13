Чи буде зниження тарифів: що обіцяють топ-10 партій

Зниження тарифів було найпопулярнішою обіцянкою на президентських виборах 2019 року. Хоч президент за повноваженнями не може зменшувати ціни на комунальні, кандидати запевняли українців про інше. Натомість впливати на ціни у платіжках в Україні може Кабінет Міністрів, який формують представлені у Верховній Раді партії. ГО "Центр UA" вирішила дізнатися, чи будуть топ-10 партій змінювати тарифи.

Українці найбільше очікували від нового президента не закінчення війни чи реформи СБУ, а зниження цін на комунальні послуги, чого він у своїй програмі не обіцяв. Впливати на ціни у платіжках буде КабМін, який сформують представлені у парламенті партії.

Читайте також: Зміни у сфері охорони здоров'я: що пропонують партії

11 з 12 партій у передвиборчих програмах пообіцяли змінити тарифи, здебільшого – знизити.

► Просто "знизять" тарифи

Традиційно, приваблює виборців дешевими платіжками "Батьківщина" Юлії Тимошенко. Зокрема, у них запевняють: "Ціну на газ для населення буде знижено в 2 рази. Це дозволить вдвічі зменшити тарифи на тепло й гарячу воду". У два рази хоче знизити тарифи і "Радикальна партія" Ляшка.



Тимошенко як завжди обіцяє зниження цін у два рази

► Руйнування корупційних схем

Решта партій не мають конкретних пропозицій. Натомість "Слуга народу", "Сила і честь", "Свобода", та "Громадянська позиція" планують руйнувати корупційні схеми та економічно необґрунтовані складові тарифоутворення. "Скасуємо всі формульні ціноутворення на кшталт "Роттердам+" та "Запровадимо державну стратегію оптимізації житлово-комунальних тарифів", – агітує виборців "Слуга народу". І це попри те, що через перехід на новий ринок електроенергії з 1 липня формули "Роттердам+" вже не існує.



"Слуга народу" планує руйнувати корупційні схеми

► Збільшення видобутку газу

"Європейська солідарність", "Батьківщина", "Голос", "Сила і честь", "Радикальна партія Олега Ляшка", "Опозиційний блок", "Самопоміч" планують зменшити цифри у платіжках за рахунок збільшення власного видобутку газу.



"Голос", який набрав популярності, планує зменшити тарифи завдяки збільшенню власного видобутку газу

► Ні – тарифному геноциду

"Опозиційна платформа – За життя" вирішила виділитися і у своїй програмі цілий розділ назвала класичним: "Ні!" політиці тарифного геноциду!". Політсила планує скерувати український газ на забезпечення потреб населення. Такі ж плани має і "Свобода".

► Демонополізація енергетичних ринків

Демонополізацію енергетичних ринків для зниження тарифів планують провести "Слуга народу", "Батьківщина", "Сила і честь", "Громадянська позиція", "Свобода" та "Самопоміч".



"Свобода" серед тих, хто планує провести демонополізацію енергетичних ринків для зниження тарифів

► "Адекватність" та "справедливість"

"Голос" планує забезпечити "адекватні комунальні витрати для населення", а "Самопоміч" зробить ціну на газ "справедливою". Утім, що політсили розуміють під "адекватністю" та "справедливістю" тарифів, – не зрозуміло.

► Аудит тарифів

"Опозиційний блок" хоче провести всеукраїнський аудит тарифів на комунальні послуги і лише тоді перерахувати тарифи.

► Прямі поставки газу з Росії

А "Опозиційна платформа – За життя" бачить порятунок від високих платіжок "за рахунок прямих поставок газу з Росії", яка є державою-агресором, та планує списати заборгованість населення за житлово-комунальні послуги.



"Опозиційна платформа – "За життя" взагалі хоче прямі поставки газу з Росії

► Оминули тарифне питання

"Європейська солідарність" – єдині, хто оминув тарифне питання.

Читайте також: Як партії хочуть реформувати освіту у новому парламенті

Читайте аналіз програм партій від аналітиків Центру UA та користуйтесь інструментом порівняння програм за посиланням vybory2019.pravda.com.ua.

Аби згодом не шкодувати за зроблений вибір, вивчайте програми партій. Так ми зможемо вимагати від партій виконання своїх обіцянок. Голосуйте відповідально.



Рейтинг партій станом на 24 червня 2019 року / Інфографіка 24 каналу

Це відеоролик став можливим завдяки щедрій підтримці американського народу, наданій через Агентство США з Міжнародного Розвитку (USAID). ГО "Центр UA" була відповідальна за зміст цього матеріалу, але він не обов'язково відображає погляди USAID або уряду США.