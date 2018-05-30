Чи будете ви дивитися Чемпіонат світу з футболу 2018 у Росії?

14 червня у Росії стартує Чемпіонат світу з футболу. Українська збірна не братиме участь у турнірі, а UA:Перший відмовився від трансляції матчів у країні-агресорі.

Однак матчі Чемпіонату світу 2018 покаже телеканал "Інтер", купивши права на показ в НТСУ.

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В Україні ж пропонують бойкотувати Чемпіонат світу з футбол у Росії. Різко про проведення турніру у країні-агресорі висловився Президент України Петро Порошенко та міністр закордонних справ України Павло Клімкін, який закликав українців не їхати до Росії на матчі. Головний редактор інтернет-видання "ОстроВ" Сергій Гармаш заявив, що "аморально – їхати до Росії на ЧС-2018 у той час, коли у в’язниці вмирає Сенцов". Українці ж закликають на ЧС-2018 вболівати за політв'язнів Кремля з тегом #SaveOlegSentsov.

До бойкоту приєдналися і закордоном. Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс називає проведення Чемпіонату світу з футболу в Росії цього літа "дурною ідеєю". Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch закликає до бойкоту матчу-відкриття Чемпіонату. Причина – погіршення з правами людей на території Росії. Від поїздки на Мундіаль відмовився Президент Аргентини Маурісіл Макрі, а у Канаді прирівняли Володимира Путіна до Адольфа Гітлера.