Чи будуть ефективними антиросійські санкції з боку України: думка політолога

Стратегічно Україна виграє від введення санкцій проти Росії. Втрати росіян будуть не тільки економічними, а, в першу чергу, політичними.

Про це 24 каналу розповів політичний експерт Олександр Леонов.

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За словами фахівця, по-перше, санкції проти російських виробників, плюс народний бойкот товарів країни-агресора призвели до того, що експортери переорієнтували на західні ринки і зацікавилися побудовою в Україні відповідних виробництв. Ринок великий. Раніше його закривала Росія, а тепер вже побудовані певні потужності. По-друге, відкриваються українські мережі. Загалом, це сприяє розвитку українського виробника.

По-третє, наголошує Леонов, однією з серйозних проблем був сильний потік контрабанди через фактично відсутній кордон з Росією, що вбивало українське виробництво. Поступово кордон укріпляється, а контроль посилюється. І це ускладнює не тільки проникнення диверсійних груп, але й суттєво обмежує контрабанду.

Політолог наголошує – у зв’язку із санкціями Росія країна-агресор не зможе брати участь у приватизації в Україні. І це дозволить залучити стратегічного інвестора з інших країн.

Протягом 20 років умови приватизації виписувалися під конкретну компанію чи олігарха. Цілі галузі опинилися під контролем росіян. Та ж нафтопереробна і енергетична в цілому. Все було під контролем Газпрому. Зараз цього не буде. Зайдуть міжнародні транснаціональні корпорації, які зацікавлені, щоб у нас були нормальні конкурентні умови. Наші олігархи – такі, як Ахметов – не зможуть бути монополістами і нав’язувати свої умови,

– підкреслив Олександр Леонов.

Росіяни, розповідає він, знищили певні підприємства-конкуренти. Вони їх купували, а потім доводили до банкрутства. І тепер ми зможемо оздоровити ситуацію в Україні. Крім того, в Україні працювало багато російських банків, особливо під час будівельного буму в Україні. Тому, на переконання експерта, росіяни втратять чимало, так як непогано заробляли в Україні.

"Після заборони російських серіалів їхні виробники звернулися до уряду РФ і заявили, що щорічно втрачатимуть півмільярда доларів. Тобто ми зі своєї кишені оплачували інформаційну війну проти себе. І фінансували цілу галузь у Росії. Тому втрати для Росії серйозні. Вони випадають з української економіки, і це сильно зменшує можливості впливу на нас. Крім силового і гібридного впливу, в Росії немає інших важелів", – наголосив Леонов.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про розширення санкцій проти Росії. Як зазначають у повідомленні на сайті РНБО, санкції було запроваджено щодо 30 юридичних та 14 фізичних осіб. Таким чином санкційний список розширився до 1759 фізичних та 786 юридичних осіб.



18 червня санкції проти Росії через незаконну анексію Криму продовжив Євросоюз.