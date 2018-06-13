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Чи будуть українці дивитися матчі Чемпіонату світу з футболу 2018: результати опитування

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Чи дивитимуться українці Чемпіонат світу з футболу у Росії
Чи дивитимуться українці Чемпіонат світу з футболу у Росії

У четвер, 14 червня, у Росії стартує Чемпіонат світу з футболу. Збірна України не потрапила на Мундіаль. Серед українців ж неоднозначне ставлення до самого Чемпіонату через те, що він проводиться на території Росії – країни-агресора, яка захопила Крим та розпочала війну на Донбасі, окупувавши частину з цих територій.

Права на показ матчів ще у 2010 році були придбані Національною суспільною телерадіокомпанією України (НТСУ). Однак її керівник Зураб Аласанія заявив, що він не буде транслювати по телеканалу UA|TV матчі, які відбуватимуться у Росії. Відтак права на показ матчів були виставлені на торги. Їх придбала компанія Inter Media Group, куди входять телеканали "Інтер" та НТН. Саме на них і відбуватиметься трансляція матчів Чемпіонату світу. 

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При цьому заборонити показ матчів на території України, після того, як права на трансляцію купив "Інтер", намагалися депутати на законодавчому рівні. Але це питання так і не внесли на розгляд парламенту. 

Читачів 24 каналу на сайті опитали, чи будуть вони слідкувати за матчами Чемпіонату світу у Росії. 

Участь в опитування взяло понад 11 тисяч читачів сайту. 4079 (або ж 36 відсотків респондентів) відповіли що вони "будуть дивитися матчі". Дещо нижчий показник (3443 відповідей або ж 31 відсоток) заявили, що "бойкотуватимуть перегляд цих матчів". Відповідь "матчі не буду дивитися, переглядатиму лише результати" зібрала 1861 відповідей (17 відсотків). Байдужими до футболу виявилися 1727 читачів (16 відсотків).

 

 

Теги: Чемпіонат світу з футболу - 2018 Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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