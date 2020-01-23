Чи будуть в українських інвесторів такі ж вигідні умови, як у іноземних: відповідь Гончарука
Зеленський анонсував нову програму в Україні для іноземних інвесторів – Investment nanny. Кожен інвестор, який приведе в Україну понад 100 мільйонів доларів отримає персонального менеджера. Олексій Гончарук наголосив, що таке ж ставлення має бути і до українських інвесторів.
На Всесвітньому економічному форумі у Давосі прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що для тих людей, які інвестують в Україну вже ставлення має бути точно не гіршим, ніж до тих кого ми б хотіли залучити.
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Політик додав, що програма Investment nanny – це маркетинг, який допоможе залучити більше людей.
Ми хочемо, щоб у кожної людини, яка інвестує в економіку і нашу країну був прямий контакт з урядом,
– сказав Гончарук.
Прем’єр заявив, що змінити керівників центральних органів можливо, але не факт, що у кожному регіоні "прийде чесний чиновник, який не буде морочити голову, а буде швидко співпрацювати з бізнесом".
Саме тому програма Investment nanny має допомогти бізнесу завжди співпрацювати з урядом.
Наша задача – не в ручному режимі вирішувати ваші проблеми, наша задача – максимально швидко отримувати сигнал, де система дає збій,
– підсумував Гончарук.
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Довідка. На Всесвітній економічний форум у Давосі поїхала українська делегація: президент Володимир Зеленський, прем’єр Гончарук та два десятки народних депутатів. Список – за посиланням.
Що відомо про Всесвітній економічний форум у Давосі?Міжнародна неурядова організація, яка щороку організовує зустріч в Давосі (Швейцарія).
Ця подія збирає близько 2500 вищих керівників бізнесу, міжнародних політичних лідерів, обраних інтелектуалів і журналістів. Учасники обговорюють найбільш актуальні питання, що стоять перед світом.