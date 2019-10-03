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      У "Слузі народу" назвали варіант, якщо РФ не виведе свої війська до виборів на Донбасі

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      Чи будуть вибори на Донбасі, якщо РФ не відведе свої війська
      Чи будуть вибори на Донбасі, якщо РФ не відведе свої війська / 24 канал

      Згідно з формулою Штайнмаєра, в Україні почне діяти новий закон "Про особливий статус Донбасу" після виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України.

      Про це розповів депутат від партії "Слуга народу" Святослав Юраш у програмі "Що це було" в етері 24 каналу.

      Важливо! Формула Штайнмаєра: на що погодилась Україна та що буде далі

      Він наголосив, що в парламенті є різні варіанти від всіх опозиційних сил.

      Тут (якщо РФ не виведе свої війська, – 24 канал) можна малювати мільйон варіантів. Включно з українськими танками в Москві, які дулом змусять Путіна голосувати і підписувати [документи] про передачу чогось ще Україні, окрім східних територій,
      – заявив Юраш.

      Хто контролюватиме українсько-російський кордон в день виборів?

      Депутат наголосив, що російські війська і дула автоматів роблять вибори на Донбасі автоматично недемократичними – такими, якими Україна не зможе їх визнати.

      "Тому, звичайно, питання того, що вони (бойовики, – 24 канал) мають полишити наші кордони, є однозначним. Деталі і всі кроки цього процесу будуть зафіксовані в нормандському форматі", – сказав Юраш.

      Карта окупованих територій
      Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу

      Він додав, що "Слуга народу" не буде дивитися на теорію, а буде чекати практики, адже часто зі спекуляції породжують більше остраху.

      За його словами, після зустрічі України та Росії у нормандському форматі, РФ все одно не потрібно довіряти. "Потрібно будувати ситуацію, яка в результаті переговорів, зможе верифікувати (розрізнити, – 24 канал) і опрацьовувати ці речі в зрозумілому для України та світу режимі", – підсумував Юраш.

      У Міноборони пояснили, що буде, якщо умови розведення військ не виконуватимуться

      Процес розведення військ припиниться. В Міноборони стверджують, що при плануванні процесу розведення командуванням ЗСУ було враховано різні сценарії розвитку подій.

      Зокрема, у разі, якщо російсько-окупаційні війська ігноруватимуть домовленості і спробують повернутися на раніше займані позиції, українські військовослужбовці діятимуть адекватно. Армія продовжить стояти на захисті суверенітету, даючи змогу дипломатичним шляхом відновити територіальну цілісність України та застосовувати вогневі засоби у разі загрози їх життю та здоров’ю.

      blog_ava
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      Теги: Слуга народу Новини політики Новини України Україна – Росія Війна на Донбасі Формула Штайнмаєра Збройні сили України Міністерство оборони України
      Джерело: 24 канал
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