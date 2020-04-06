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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Чи будуть вимикати ліфти у Києві через коронавірус: заява Кличка

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      Кличко переконує, що в Києві не будуть вимикати ліфти у будинках / Колаж 24 каналу

      Київська влада не планує вимикати ліфти у будинках через небезпеку поширення коронавірусу. Комунальники щодня дезінфікують не лише ліфтові кабіни, а й ручки дверей у будинках, зупинки громадського транспорту та підземні переходи.

      Про це заявив мер столиці Віталій Кличко на брифінгу. За його словами, влада робить усе для непоширення коронавірусу, але ліфти відключати не планують.

      До теми Кличко розповів, як у Києві утилізують використані маски

      Міська влада не вимикає ліфти і ми не збираємось цього робити. Зрозуміло, що на ліфтових кнопках збирається багато бактерій. Однак комунальні керуючі компанії згідно графіку обробляють ліфтові кабіни дезінфікуючими засобами,
      – сказав Кличко.

      Чому ліфт може не працювати? Якщо ліфт у якомусь будинку не працює – це не означає, що його вимкнули комунальні служби. Насправді, може бути певна несправність і її усувають. Якщо ліфт не працює – треба подавати заявки на номер 1551 або 1557.

      Які ще місця дезінфікують та миють у Києві? Вулиці, зупинки громадського транспорту (найбільш людні – обробляють двічі на день), підземні пішоходні переходи, під'їзди будинків, ручки на дверях і вікнах, ліфтові кабіни, перила, місця, до яких люди торкаються найбільше. 

      "У місті щодня здійснюють обробку вулиць.Робота триває цілодобово у всіх районах Києва. Обробляють вулиці спеціальними миючими засобами, в їй складі є компоненти що зв'язують пилюку, бруд, бактерії і не дають їм піднятися в повітря", – додав Кличко.

      За яких умов виживає коронавірус
      За яких умов виживає коронавірус / Інфографіка 24 каналу

      Коронавірус в Україні та Києві: головне

      • Станом на ранок 6 квітня в Україні підтвердили 1308 випадків захворювання на коронавірус. 28 осіб одужали, ще 37, на жаль, – померли.
      • У Києві ситуація доволі складна. Там COVID-19 діагностували у 267 осіб, з яких 4 – померли.
      • Окрім столиці, багато випадків коронавірусу зафіксували у Чернівецькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Київській та Черкаській областях. Наразі єдиною областю, де немає зареєстрованих випадків недуги, залишається Миколаївська.
      • Для непоширення коронавірусу уряд запровадив карантин до 3 квітня, однак згодом його продовжили до 24 квітня. А 25 березня Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію по всій Україні.
      • З 6 квітня в Україні починають діяти нові карантинні обмеження. До все суворіших нововведень Кабінет Міністрів вдається, аби убезпечити українців від пандемії.

      обмеження в україні через коронавірус
      В Україні ввели нові обмеження через коронавірус / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Наталя Боднар
      Теги: Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Новини України Новини політики Новини Києва Віталій Кличко
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