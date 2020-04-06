Чи будуть вимикати ліфти у Києві через коронавірус: заява Кличка

Київська влада не планує вимикати ліфти у будинках через небезпеку поширення коронавірусу. Комунальники щодня дезінфікують не лише ліфтові кабіни, а й ручки дверей у будинках, зупинки громадського транспорту та підземні переходи.

Про це заявив мер столиці Віталій Кличко на брифінгу. За його словами, влада робить усе для непоширення коронавірусу, але ліфти відключати не планують.

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Міська влада не вимикає ліфти і ми не збираємось цього робити. Зрозуміло, що на ліфтових кнопках збирається багато бактерій. Однак комунальні керуючі компанії згідно графіку обробляють ліфтові кабіни дезінфікуючими засобами,

– сказав Кличко.

Чому ліфт може не працювати? Якщо ліфт у якомусь будинку не працює – це не означає, що його вимкнули комунальні служби. Насправді, може бути певна несправність і її усувають. Якщо ліфт не працює – треба подавати заявки на номер 1551 або 1557.

Які ще місця дезінфікують та миють у Києві? Вулиці, зупинки громадського транспорту (найбільш людні – обробляють двічі на день), підземні пішоходні переходи, під'їзди будинків, ручки на дверях і вікнах, ліфтові кабіни, перила, місця, до яких люди торкаються найбільше.

"У місті щодня здійснюють обробку вулиць.Робота триває цілодобово у всіх районах Києва. Обробляють вулиці спеціальними миючими засобами, в їй складі є компоненти що зв'язують пилюку, бруд, бактерії і не дають їм піднятися в повітря", – додав Кличко.



За яких умов виживає коронавірус / Інфографіка 24 каналу

Коронавірус в Україні та Києві: головне

Станом на ранок 6 квітня в Україні підтвердили 1308 випадків захворювання на коронавірус. 28 осіб одужали, ще 37, на жаль, – померли.

У Києві ситуація доволі складна. Там COVID-19 діагностували у 267 осіб, з яких 4 – померли.

Окрім столиці, багато випадків коронавірусу зафіксували у Чернівецькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Київській та Черкаській областях. Наразі єдиною областю, де немає зареєстрованих випадків недуги, залишається Миколаївська.

Для непоширення коронавірусу уряд запровадив карантин до 3 квітня, однак згодом його продовжили до 24 квітня. А 25 березня Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію по всій Україні.

З 6 квітня в Україні починають діяти нові карантинні обмеження. До все суворіших нововведень Кабінет Міністрів вдається, аби убезпечити українців від пандемії.



В Україні ввели нові обмеження через коронавірус / Інфографіка 24 каналу