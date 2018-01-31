Чи було законним створення Національної дружини в Києві: пояснення Антона Геращенка

В Україні почала діяти Національна дружина. Офіційно її склад – близько тисячі осіб. Представники організації збираються охороняти порядок на вулицях та обороняти країну від зовнішньої агресії.

Про це розповів радник Міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

"Слід розрізняти полк "Азов", який підпорядковується керівництву Нацгвардії та Петру Порошенку, і цивільні організації. Згідно із законодавством, кожен із нас може створити громадську організацію та провести акцію в центрі Києва", – зазначив Антон Геращенко.

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Організація, яка зібралась на Хрещатику, не мала зброї, не було зафіксовано порушення суспільного порядку, тому все відбулось абсолютно законно, впевнений радник глави МВС. Окрім цього, Антон Геращенко не розуміє невдоволення людей, оскільки вони мовчали, коли на інших акціях, зокрема, організованих Міхеїлом Саакашвілі, активісти били правоохоронців. Тепер же, коли все відбувалося законно, громадськість чомусь обурена.

Якщо б хтось вийшов в той день на Хрещатик зі зброєю, або хоч хтось робив те, що чинили люди Саакашвілі біля Жовтневого палацу – поліція втрутилась би, затримала порушників, приймала б рішення згідно із законами,

– додав Антон Геращенко.

Відомо, що Арсен Аваков підкреслив про недопустимість створення парамілітарних об'єднань, які порушують законодавство. А у створенні Національної дружини ані міністр, ані його радник не вбачають незаконних дій.