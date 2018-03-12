Чи бути RAB-тарифам на електроенергію: плюси та мінуси впровадження

З 1 квітня 2018 року – вищі тарифи на електроенергію. Черговий удар по гаманцю українців готувала Національна комісія з комунальних послуг та енергетики. Регулятор збирався змінити принцип роботи з обленерго і працювати з ними по-європейськи – за допомогою RAB-тарифів, але в останній момент передумав.

Зношені, старі і нікому з власників не цікаві. Це про українські електромережі. 27 обленерго, від яких і залежить вольтаж у розетках, здебільшого в руках олігархів і, частково, – держави. Зараз їх прибутки – це відсоток від витрат, тому ніхто не зацікавлений у модернізації інфраструктури. Менше витрат - менше прибутку.

Близько чверті всіх мереж перебувають в стані близькому до аварійного. Тому без мільярдних інвестицій в енергетичну інфраструктуру обійтися неможливо,

– заявив експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев.

Навіть зараз пересічні українці відчувають, що таке зношені мережі. Редактор порталу "Новое Время. Бизнес" Олег Гавриш розповів: "Регулярно в людей перегорає проводка через перепади напруги. І холодильники, і пральні машини, які постачають для українського ринку, мають спеціальні випрямлячі струму, тому що всі знають, що у нас в країні неякісна напруга".

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Аби зрушити все з місця – вирішили працювати, як у Європі. Там функціонують стимулюючі або RAB-тарифи. Тобто компаніям, які вкладатимуть в оновлення мереж, пообіцяли додатковий дохід з платежів за електроенергією. А залежить він від вартості самих обленерго. Планувалося, що вони закладатимуть у тарифи додатково 12,5 % вартості своїх активів.

В п'ятницю минулого тижня був круглий стіл в парламенті. І цю методику RAB-тарифів розкритикувала більшість там присутніх. І представники іноземних організацій, і українських підприємств. В запропонованій методиці не виконують свою базову функцію. Вони не є стимулами для залучення нових зовнішніх інвестицій. Все буде відбуватися шляхом стрімкого зростання тарифів для споживачів,

– прокоментував член правління бізнес-ради "Ціна держави" Андрій Герус.

В один голос експерти твердять: на розбудову нової інфраструктури 12,5 % від вартості активів - замало. Стільки ж на модернізацію старої інфраструктури – забагато, адже споживачі за це і так уже платять. А нові RAB-тарифи у своєму теперішньому вигляді обійдуться у 30-40 мільярдів гривень. І сплатити за них доведеться промисловості, бізнесу, чи усьому населенню.

Кожна хороша ідея і хороша європейська практика в Україні, на жаль, має тенденцію бути спотвореною, викривленою і використаною в інших цілях. Ось у чому є суть. Тому, я думаю, що, якби було запропонована нормальна модель RAB-тарифів, то не було б такого резонансу, і не було б політичних скандалів, пов'язаних з цими тарифами,

– продовжив член правління бізнес-ради "Ціна держави" Андрій Герус.

А поки "всіх собак" за RAB-тарифи повісили на Дмитра Вовка, голову Нацкомісії з енергетики і компослуг. Від першоквітневого підвищення тарифів відхрестився і прем'єр, і спікер, і президент. Хоча саме гарант призначав екс-менеджера "Рошена" на керівну посаду регулятора.

Український народ, українські люди не мають платити за ці забаганки. І ціни для населення не мають бути підвищені. Тому я маю сумнів, якщо дозволите мені, що в квітні, ну, принаймні мені про це нічого невідомо, ця система буде запроваджена,

– заявив Президент України Петро Порошенко.

Врешті, комісія вирішила поки не впроваджувати RAB-тарифи. Коли до цієї розмови повернуться – незрозуміло. Бо ж вибори наближаються, а підвищення тарифів популярності не додає. Експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев ствердив: "Всі наші керівники будуть, як гарячу картоплю, перекидувати ось цю тему підняття, неминучого підняття тарифів якомога довше".

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Та якщо підійти виважено до методики RAB-тарифу, за кілька років це дозволить покращити якість послуг, стабілізувати рівень напруги і модернізувати мережі. Наприклад, в Румунії за 7 років RAB-тарифу зношених активів поменшало на третину.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко заявив, що ціни на електроенергію для населення не повинні бути підвищені. Він запевнив, що вартість світла з 1 квітня не зросте.

Що таке RAB-регулювання? Абревіатура RAB походить від терміну Regulatory Asset Base – регуляторна база активів. Щодо цього поняття вживають й інші терміни – RAB-тарифи, стимулююче тарифоутворення. RAB вводиться для компаній, відомих споживачу обленерго, які розподіляють електроенергію. За словами чиновників Нацкомісії з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), яка запроваджує RAB-регулювання, воно дозволить власникам обленерго модернізувати інфраструктуру та збільшить притік інвестицій. Із введення RAB-тарифів у квітні 2018 року підвищиться і ціна на електроенергію.