Чи був "Приватбанк" неплатоспроможним, і хто знову за все заплатить

Держава є наразі гарантом стабільності для клієнтів "Приватбанку". А до всієї історії з його націоналізацією залишається ще чимало питань.

Основні аспекти історії прокоментував для 24 каналу голова правління Всеукраїнської регіональної експертно-юридичної асоціації впливу Олексій Буряченко.

Експерт прогнозує, що панічних настроїв серед клієнтів "Приватбанку" все ж не буде. На підставі постанови КМУ №961 від 18 грудня 2016 року, після націоналізації він є державним банком і, відповідно, держава є гарантом його стабільності, в тому числі перед фізичними особами в разі банкрутства.

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Що відомо про націоналізацію "Приватбанку"?"Приватбанк" працює на ринку України з 1992 року, був і є найбільшим банком за обсягом активів. Проте після кризи у банківській системі України уряд 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той момент були Коломойський і Боголюбов, прийняв рішення про націоналізацію найбільшої на українському ринку фінустанови.



Екс-власники банку вважають проведену націоналізацію, через яку вони втратили свої акції, незаконною. А от "Приватбанк" і держава вимагають від екс-власників додаткового відшкодування збитків. Сторони ведуть судові суперечки як в Україні, так і за кордоном. Наприклад, у червні 2018 року НБУ подав позов у Швейцарії до Коломойського через невиконання ним зобов'язань по кредитах рефінансування, виданих "Приватбанку" в період між 2008 і 2015 роками.

Експерт нагадав: цій постанові КМУ передувало рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 грудня 2016 року "Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки України в економічній сфері та захисту інтересів вкладників", введене в дію Указом Президента України від 18 грудня 2016 року № 560.

Враховуючи вищевикладене, переконаний, що мало у кого залишились сумніви, що про план націоналізувати "ПриватБанк" хтось із топ-політиків України не знав. Турбує інше, що ця ситуація реанімується та актуалізується саме перед другим туром виборів Президента України,

– зауважив Буряченко.

Спробуємо лаконічно та максимально об'єктивно оцінити можливі ризики для клієнтів банку та для фінансової системи в цілому. Так, на тлі резонансу в ЗМІ частина клієнтів підуть закривати свої депозитні рахунки в "Приватбанку", але їх буде не багато, щоб ситуація вийшла із-під контролю.

І на це є низка підстав:

- держава, як власник банку, є гарантом тих грошей, які там перебувають на 100%;

- рішення окружного адміністративного суду м.Києва є лише рішенням першої інстанції і представники Національного банку України уже заявили про його оскарження. А розуміючи, що цей процес точно дійде до Верховного Суду України, часу до винесення остаточного рішення пройде ще немало.

На фінансову систему в цілому таке рішення суду також суттєво не вплине, оскільки конкретних наслідків чи реальних загроз фактично не несе із підстав, зазначених вище, відзначив експерт.

Разом з тим, ця історія від самого її початку має саме політичний, а не фінансовий присмак. "Приватбанк" на момент визнання його неплатоспроможним входив до числа системоутворюючих банків України, і нестабільна ситуація в ньому могла призвести до значних негативних наслідків для усієї фінансово-банківської системи країни (рішення РНБО від 18.12.2016). Але чи дійсно "Приватбанк" був на той момент неплатоспроможний, велике запитання,

– зауважив Буряченко.

Протилежну позицію рішенню Нацбанку (про неплатоспроможність "Приватбанку") зараз зайняв Окружний адміністративний суд м.Києва. Так, у своєму зверненні прес-служба суду заявила: "Підставами для прийняття такого рішення були, в тому числі, недоведеність відповідачами наявності визначених законом підстав для віднесення КБ "Приватбанк" в категорію неплатоспроможних, в результаті чого в подальшому була ініційована процедура його націоналізації, і власне порушення процедури націоналізації банку, порядок якої регламентовано на законодавчому рівні".

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Буряченко акцентував: суд зафіксував суто процесуальні недоліки зі сторони Нацбанку при наданні "Приватбанку" статусу неплатоспроможного, що і потягнуло за собою порушення чинного законодавства України.

У мене тільки одне запитання: хто за чергові маніпуляції буде розплачуватись? А мова іде про суму у 2 мільярди доларів (про таку суму компенсації публічно заявляв Коломойський). Відповідь одна – ми з вами, громадяни України. Мені відверто все одно, хто виграє внаслідок остаточного вирішення питання з "Приватбанком": Коломойський, Боголюбов, Порошенко, Гонтарева чи хтось інший,

– констатував експерт.

Він також цікавиться (як і всі українці) – хто понесе покарання або відповідальність за умисне чи недбале нехтування законодавством України, яке призвело до таких тяжких наслідків, адже тільки на забезпечення належної капіталізації, після купівлі за одну гривню, уряд витратив 155 мільярдів гривень, а скільки до 2016 року на "Приватбанк" було направлено рефінансування? Питання риторичне, констатував Буряченко, і додав: якщо суд помилився у своїх висновках та рішенні в цілому – треба притягнути кожного суддю, причетного до винесення таких рішень, до персональної відповідальності.

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