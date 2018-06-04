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Чи чекати Україні економічної кризи у 2019-му: пояснення економіста

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Чи буде нова економічна криза в Україні?
Чи буде нова економічна криза в Україні? / 24 канал

Українська економіка залежна від світових цін на основні категорії товарів, крім того український уряд має великий зовнішній борг. Якщо не врегулювати питання співпраці з міжнародними кредиторами – ризик кризи в Україні досить високий.

Таку думку під час прес-брифінгу висловила економіст Dragon Capital, член Редколегії VoxUkraine Олена Білан.

У нас зростає економіка, курс стабільний, українська гривня – одна з найкращих валют за своєю динамікою у світі цьогоріч, інфляція почала знижуватися. Але якщо подивитися трохи вперед – ця стабільність є дуже хиткою, зазначила економіст.

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Проблема у тому, що українська економіка дуже залежить від світових цін на основні товари – сталь, нафту, газ, зерно. Останні роки динаміка цін була сприятлива, але це не значить, що так триватиме вічно. Вже є неприємні сигнали – ціни на газ почали зростати, на сталь – знижуватися. І на тлі загальної вразливості нашої економіки у нас є ще одна серйозна проблема – виплата зовнішнього боргу державного сектору,
– пояснила Білан.

Ці виплати, уточнила економіст, створюють суттєве навантаження навіть у стабільній ситуації, а у нас все ще й ускладнюється політичним нюансом – виборами наступного року. Щоб пройти цей період – нам важливо залучати зовнішнє фінансування, причому – у значних обсягах. А це стає складно через ту ж ситуацію на зовнішніх ринках. До всього – в Україні не визначений стан співпраці з МВФ – останній транш ми отримували у квітні минулого року, зараз програма фактично заморожена, хоча перемовини і тривають.

Детальніше про ці ризики читайте в публікації: Україні загрожує нова економічна криза: по кому "вдарить" і як запобігти 

Теги: Новини України Боргова криза Транш МВФ
Джерело: 24 канал
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