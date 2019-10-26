Чи дійсно переведення годинника заощаджує електроенергію

І вже цієї ночі українці зможуть поспати довше. Адже годинник переводять на годину назад. Традиційно в останню неділю жовтня Україна переходить на зимовий час. Чи доцільно щопівроку переводити стрілки годинника – розповімо далі.

Чому переводять годинники

Переводячи стрілки вперед за темної пори, зранку ми отримуємо додаткову годину природного світла. Теоретично, так можна економити електрику як у побуті, так і на роботі. Однак експерти запевняють, що це – вже давно міф.

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Голова Асоціації власників малого та середнього бізнесу Руслан Соболь розповів, що переведення годинників придумали ще у середині 19 століття у Лондоні.

Це було зроблено для економії електроенергії, якої у той час було мало. Ми давно вже використовуємо електроенергію 24 на 7. А, враховуючи тренд на електромобілі, ми будемо вживати її 27 годин на добу,

– додав Соболь.

Тож, як ми бачимо, економію такі ігри з часом не приносять, а от стрес для організму – ще і як. Зрештою, якщо молодь може адаптуватися до нового часу за день чи два, то люди старшого віку звикають тижнями.



Люди старшого віку звикають до нового часу тижнями

Тож психологи радять готуватися завчасно, привчити себе лягати спати о 10 годині вечора та прокидатися о 6-7 ранку. Тоді організм буде найбільш продуктивним.

Незначний стрес для організму буде, можливо, дратівливість, або ж трохи більша втома,

– пояснила психолог Наталя Ремесник.

Які ще країни переходять на зимовий і літній час

Нині зміна часу на зимовий і літній відбувається у 110 країнах світу. Однак країни Євросоюзу вже планують відмовитися від такої практики – у березні 2021 року годинникові стрілки востаннє переведуть на 60 хвилин вперед і встановлять літній час. Його, до слова, залишили й у Білорусі ще 8 років тому.

Чи є альтернатива переведенню годинників

Експерти кажуть, аби економити електрику в Україні – потрібно модернізувати підприємства, а не переводити стрілки годинника.

Збалансувати енергетичну систему в Україні покликані зелені тарифи, вітрогенератори, гідроелектростанції, атомні станції тощо,

– наголосив Соболь.

У 2011 році Україна намагалася скасувати переведення годинників, залишивши літній час. Проте жителі Західної України почали обурюватися. Адже там взимку світає найпізніше. Наприклад, в Ужгороді, якщо залишити літній час, сонце встане аж о дев'ятій ранку. Тож їх влаштовує зимовий час. А питання скасування переведення годинників в Україні поки на паузі.