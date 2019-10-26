13:48
26 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      СТРІЛЯНИНА У ХАРКОВІ "СЛУГ НАРОДУ" ПЕРЕВІРЯТЬ НА ПОЛІГРАФІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Ющенко насолив РПЦ. МакГрегор хоче споїти Путіна
      Вєсті Кремля
      21:46, 25 жовтня
      Вєсті.UA: Азаров зробив пластику. Сердючка йде в політику
      Вєсті.UA
      20:16, 25 жовтня
      "Корупційне кубло": що відбувається на держпідприємстві з радіоактивних речовин "Ізотоп"
      ЦРУ
      09:00, 25 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      СТРІЛЯНИНА У ХАРКОВІ "СЛУГ НАРОДУ" ПЕРЕВІРЯТЬ НА ПОЛІГРАФІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Чи дійсно переведення годинника заощаджує електроенергію

      161 Читать новость на русском

      І вже цієї ночі українці зможуть поспати довше. Адже годинник переводять на годину назад. Традиційно в останню неділю жовтня Україна переходить на зимовий час. Чи доцільно щопівроку переводити стрілки годинника – розповімо далі.

      Чому переводять годинники

      Переводячи стрілки вперед за темної пори, зранку ми отримуємо додаткову годину природного світла. Теоретично, так можна економити електрику як у побуті, так і на роботі. Однак експерти запевняють, що це – вже давно міф.

      Читайте також: Переведення годинника на зимовий час 2019: коли переводять час в Україні

      Голова Асоціації власників малого та середнього бізнесу Руслан Соболь розповів, що переведення годинників придумали ще у середині 19 століття у Лондоні. 

      Це було зроблено для економії електроенергії, якої у той час було мало. Ми давно вже використовуємо електроенергію 24 на 7. А, враховуючи тренд на електромобілі, ми будемо вживати її 27 годин на добу,
      – додав Соболь.

      Тож, як ми бачимо, економію такі ігри з часом не приносять, а от стрес для організму – ще і як. Зрештою, якщо молодь може адаптуватися до нового часу за день чи два, то люди старшого віку звикають тижнями.


      Люди старшого віку звикають до нового часу тижнями

      Тож психологи радять готуватися завчасно, привчити себе лягати спати о 10 годині вечора та прокидатися о 6-7 ранку. Тоді організм буде найбільш продуктивним.

      Незначний стрес для організму буде, можливо, дратівливість, або ж трохи більша втома,
      – пояснила психолог Наталя Ремесник.

      Які ще країни переходять на зимовий і літній час

      Нині зміна часу на зимовий і літній відбувається у 110 країнах світу. Однак країни Євросоюзу вже планують відмовитися від такої практики – у березні 2021 року годинникові стрілки востаннє переведуть на 60 хвилин вперед і встановлять літній час. Його, до слова, залишили й у Білорусі ще 8 років тому.

      Чи є альтернатива переведенню годинників

      Експерти кажуть, аби економити електрику в Україні – потрібно модернізувати підприємства, а не переводити стрілки годинника.

      Збалансувати енергетичну систему в Україні покликані зелені тарифи, вітрогенератори, гідроелектростанції, атомні станції тощо,
      – наголосив Соболь.

      У 2011 році Україна намагалася скасувати переведення годинників, залишивши літній час. Проте жителі Західної України почали обурюватися. Адже там взимку світає найпізніше. Наприклад, в Ужгороді, якщо залишити літній час, сонце встане аж о дев'ятій ранку. Тож їх влаштовує зимовий час. А питання скасування переведення годинників в Україні поки на паузі.

      blog_ava
      Як переведення годинника впливає на здоров'я
      сьогодні
      4643
      Автор: Вікторія Кутьїна
      Теги: Новини України Тарифи Ужгород Стрес
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Сюрпризи та насолода: чим дивуватиме Національна опера у листопаді
      сьогодні , 12:00 Сюрпризи та насолода: чим дивуватиме Національна опера у листопаді
      Національна опера України 52
      Головні новини: смертельна перестрілка в Харкові, Медведчук знову літав до Москви
      сьогодні , 09:02 Головні новини: смертельна перестрілка в Харкові, Медведчук знову літав до Москви
      Андрій Шляхтін 2729
      Ставлення Трампа до України погіршилося через Путіна та Орбана, – Washington Post
      сьогодні , 08:40 Ставлення Трампа до України погіршилося через Путіна та Орбана, – Washington Post
      Світові Медіа 1325
      Осінь олігарха: Коломойський втратив перевагу у війні за "Приватбанк"
      сьогодні , 08:00 Осінь олігарха: Коломойський втратив перевагу у війні за "Приватбанк"
      Ярослав Голобородько 1347
      Люстрація для обраних: шокуючі приклади того, як колишня влада регулярно порушувала закон
      25 жовтня , 23:00 Люстрація для обраних: шокуючі приклади того, як колишня влада регулярно порушувала закон
      Віталій Дейнега 619
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук