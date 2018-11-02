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      Чи допоможе нова система для голосувань за 5,7 мільйонів гривень побороти кнопкодавство в Раді

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      У понеділок, 5 листопада, парламент знову запрацює. І одна з тем, яку будуть обговорювати обранці в кулуарах – боротьба з кнопкодавством. Там незабаром мають встановити нову систему для голосувань.

      Ще 10 років тому в парламенті вже вмонтували систему, яка унеможливлює піанінне голосування.

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      Про боротьбу з кнопкодавством депутатів тисячі разів говорили і в парламенті, і в Уряді, і на Банковій. У 2015 році, наприклад, була петиція на офіційному сайті Президента, де пропонувалося впровадити електронну систему голосування з відбитком пальців в Верховній Раді. 

      Порошенко доручив Гройсману, як тодішньому голові Верховної Ради, розібратись з цим питанням. Але віз і нині там, бо деякі депутати продовжують голосувати "за себе і за того хлопця".

      У нас є законопроект, щодо кримінальної відповідальності, або щодо позбавлення права голосу на якийсь термін,
      – сказав народний депутат від "БПП" Мустафа Найєм.

      Проте притягнути депутата до відповідальності за кнопкодавство неможливо, адже вони недоторкані. Але, виявляється, обранці мають дуже простий шлях побороти подібне голосування, вони просто не хочуть цього робити.

      Зараз депутати користуються системою для голосування "РАДА-3", яку створили в Київському інституті проблем математичних машин і систем. У виші кажуть, кнопка з відбитком пальців – не вихід.

      Відбиток пальця пізнається з не дуже високою точністю, десь 75%. якщо його додати, то технічно буде дуже багато відмов,
      – заявив спiвpобiтник Інституту проблем математичних машин Віталій Вишневський.

      Тому тут створили дуже просту, але дієву функцію. Аби депутат голосував лише за себе, він має однією рукою натискати на звичайну сенсорну кнопку, а іншою робити волевиявлення. Якщо хоч одну з клавіш під час голосування відпустити, то волевиявлення не зараховується.

      Таку функцію співробітники інституту демонструють на більш сучасній системі "РАДА-4", яку вже використовують в Київській міській раді. Але, як виявилося, функцію могли використовувати у Верховній Раді вже як десять років.


      РАДА-4

      Лише вдумайтесь, функція про обов'язкове натискання двох кнопок обома руками є, але її банально вимкнули. Загалом, систему "РАДА-3" обранці використовують вже 14 років, а її термін – 10. Тому депутатам збираються вмонтувати новенькі планшети за 5,7 мільйонів гривень. За допомогою них депутати мають не лише голосувати, а й отримувати доступ до документів – це допоможе зменшити використання паперу.

      За тендером надати послуги по заміні системи мають до кінця цього року. Де і які гаджети будуть закупати – поки невідомо. Старенькі екрани замінять на нові, але це не дасть змогу побороти кнопкодавство. Лише політична воля чиновників посприяє цьому, за останні ж 10 років такого бажання не виникло.

      Автор: Єгор Скоріна
      Теги: Новини України Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
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