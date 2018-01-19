Чи допоможе новий закон виконати план приватизації

Верховна Рада проголосувала за закон приватизацію держмайна. Цей процес в Україні йде повільно. Також вирішили Росії державного майна не продавати.

Декілька років поспіль українська влада намагається заробити на приватизації держмайна. Тобто, поповнити бюджет. Щоразу ставляють амбітну планку – 17 мільярдів гривень . І щоразу план вдається виконати відсотків на 10.

Згідно з законом, об'єкти приватизації розрідили на дві категорії Великі, з вартістю активів у понад 250 мільярдів гривень. Такі тепер передаватимуть в приватні руки лише за ціною, що прорахували аудитори.

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Решта – об’єкти малої приватизації – такі продаватимуть через відкриті аукціони системи "Прозорро".

Ми зробили вичерпний перелік, які подають учасники приватизації, для того аби унеможливити якісь корупційні зловживання, коли в одного якийсь папірець запитують, а в іншого не запитують. Ми більш детально виписали роль антимонопольного комітету в цьому процесі. Щоб уникнути зловживань і махінацій, з якими стикалися в минулому,

– розповів заступник міністра економічного розвитку України Максим Нефьодов.

У переліку на 2018 рік - лише сто об’єктів державного майна. Їх повний перелік є на сайті відомства. Зараз спробують знайти покупців на ці підприємства. А вже в наступному році розширюватимуть перелік. Його мають затвердити у Верховній Раді та Кабміні.

В законі є ще одна суттєва зміна. Не лише як продаватимуть, а кому! Тепер обов’язково вказувати кінцевого беніфеціара, що бере участь в торгах.

Однак, звісно ж - закон це лише інструмент. Не треба забувати, що покупців того ж таки ОПЗ відлякували борги у 7 мільярдів перед підприємствами олігарха Дмитра Фірташа, який зараз знаходиться під слідством американців.