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      Чи дорогі в Україні продукти: порівняння українських цін з європейськими

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      Ціни на базові продукти в Україні та Європі / 24 канал

      Українські продукти дешевші за європейські, за винятком Польщі та кількох інших країн. Та проблема не в цінах, а в тому, що українці витрачають 42% доходів на їжу в той час як європейці — не більше 15%. Детальніше про ціни в Європі та Україні у матеріалі 24 каналу.

      Одним з індикаторів економічного розвитку країни є ВВП на душу населення. За ним Україна остання після Молдови у всій Європі. Та чи відповідають нашому економічному стану ціни на продукти?

      Для порівняння з українськими цінами ми взяли чотири європейські країни: Польщу, Німеччину, Чехію та Норвегію. Польщу, як одну з найдешевших країн ЄС, а також сусідку України, Німеччину та Чехію, як популярні серед українських заробітчан країни, та Норвегію як країну з найдорожчими цінами на продукти.

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      Немає одного онлайн-магазину, який би був у всіх цих країнах для об'єктивного порівняння. Тому найточнішим буде порівняння України та Польщі, оскільки ми дивилися ціни в мережі магазинів Ашан в обидвох країнах. У Німеччині ми шукали ціни в Rewe, у Чехії в Tesco, а в Норвегії у Kolonial. До речі, в Європі онлайн-шопінг на харчові продукти не дуже популярний.

      Порівняння цін на базові продукти в Україні та інших країнах Європи

      Ми знайшли найдешевші ціни в кожній з цих країн на такі базові продукти: білий хліб, молоко, яйця, масло, кефір, сметана, твердий сир, рис, гречка, свинина, картопля, морква, капуста, цибуля, буряк, помідор, олія, цукор, чай та кава. І ось які результати:

      * Якщо ви читаєте новину з мобільного пристрою, то перший графік дивіться тут.

      У Польщі дешевші чай, кава, олія, помідори, рис, молоко, сметана, хліб та твердий сир. Приблизно однакові ціни на масло, картоплю і свинину. Ціни на інші продукти вищі. Але якщо б ми купили всі ці продукти у Польщі та Україні, то польський чек був би на 50 гривень дешевший. При цьому польська мінімальна зарплата у 3,5 рази вища.

      У Німеччині продукти значно дорожчі, ніж в Україні, особливо кисло-молочні продукти та овочі. Хоч навіть в одній з передових країн ЄС є дешевші продукти, ніж в нас - олія та чай. Купити всі ці продукти в Німеччині вдвічі дорожче, ніж в Україні. При тому що різниця між мінімальними зарплатами значно більша. В Україні "мінімалка" становить 4723, а в Німеччині 42700, тобто в 10 разів більша.

      Чехія та Україна мають доволі схожі ціни на продукти, хоч у Чехії все ж дорожче. Загальний чек буде більший на 135 гривень. Олію, каву, чай та картоплю можна купити дешевше в Чехії. А от всі інші овочі там значно дорожчі.

      Різниця в норвезьких та українських цінах на харчі величезна. І це не дивно, адже в Норвегії найдорожчі в Європі продукти. У 2018 продукти в Норвегії коштували на 63% більше, ніж в середньому по ЄС. Закупи в Норвегії обійдуться у більш ніж три рази дорожче, ніж закупи в Україні

      Ось скільки б ми заплатили за ці продукти в кожній з країн:


      Чи багато українці витрачають на їжу?

      У 2019 році українці витрачали близько 42% своїх доходів на харчування за статистикою Держслужби. У Європі витрачають майже в 4 рази менше – в середньому 12%. Поляки витрачають 17%, чехи – 16%, норвежці – 13%, а німці – 10%. Це дані Євростату за 2017 рік. Тому так, у порівнянні з цими країнами українці багато витрачають на їжу та напої.

      До теми: Скільки українці витрачають на харчування і на які продукти – найбільше: цікаві дані

      Однією з проблем є застарілість споживчого кошика. З 2000 до 2015 його не переглядали взагалі. Зараз його переглядають час від часу, не змінюючи вміст, але він все ще далекий від реальних потреб українців. До прикладу, в ньому навіть не передбачене масло. Замість нього пропонують українцям купувати маргарин.

      Що таке споживчий кошик?Споживчий кошик – це мінімальний набір найнеобхідніших для повноцінного життя людини продуктів харчування, товарів непродовольчої групи та різноманітних послуг. Він споживчого кошика залежить мінімальна зарплата, пенсія, прожитковий мінімум та соціальна допомога.

      В європейських країнах при формуванні споживчого кошика беруть до уваги статистику по країні, а також опитування. Влада спочатку дізнається скільки люди купують і лиш потім формують споживчий кошик та ціну на нього. В Україні процес зворотній. Уряд вирішує скільки українцям потрібно для життя.

      Оскільки від вартості споживчого кошика залежить розмір зарплат, пенсій та соціальних виплат, то не дивно, що його вартість значно занижена. Якщо б споживчий кошик відповідав реальності, то довелося б значно підвищити усі виплати, а це б створило значний тиск на бюджет. Єдине, що може виправити ситуацію та дозволити українцям витрачати не більше 20% своєї зарплати на харчі, – це стрімке економічне зростання.

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      Автор: Юлія Поскробок
      Теги: Європа Ціни Публікації Статті Продукти
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