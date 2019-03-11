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      Чи достатньо зброї в української армії та чи надійно охороняється боєзапас: звіт Генштабу ЗСУ

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      Начальник Центрального управлінням безпеки військової служби ЗСУ полковник Микола Швець
      Начальник Центрального управлінням безпеки військової служби ЗСУ полковник Микола Швець / facebook.com/GeneralStaff.ua

      Українська армія укомплектована зброєю та воєнною технікою на 85%. До ЗСУ протягом 2014-2018 років поставили понад мільйон військових приладів та засобів ураження. Для охорони зброї та техніки на військових арсеналах залучать найновіше обладнання та спеціальні батальйони.

      Про забезпечення зброєю ЗСУ та ООС

      Про це на брифінгу щодо забезпеченості української армії озброєнням та військовою технікою розповів начальник Озброєння ЗСУ генерал-майор Микола Шевцов. Інформацію про це розмістили на офіційній сторінці Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

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      За його словами, ЗСУ укомплектовані зброєю та воєнною технікою на 85%, при цьому війська ООС – на 99%. І це в умовах, коли з 2014 до 2018 року забезпечення військ на усіх рівнях доводилося формувати практично "з нуля".

      У 2014 році офіційні звіти свідчили про забезпечення війська на 88%, але цей показник – значно завищений. Насправді він становив щонайбільше 45%. При цьому половина наявної техніки потребувала ремонту через фізичне старіння. 

      За 5 років до ЗСУ повернули понад 10 тисяч одиниць зброї з Центру надлишкового майна. Серед них зенітні комплекси, танки, БМП, артилерійські установки тощо. Крім того, власними силами ремонтно-відновлювані органи ЗСУ здійснили понад 70 тисяч ремонтів військової техніки

      Понад 4 тисячі нових зразків зброї та військової техніки поставили до ЗСУ згідно з держзамовленням, до того ж – понад мільйон інших приладів та засобів ураження. Мова йде про:

      – модернізовані літаки та вертольоти;
      – малі броньовані артилерійські катери;
      – бронетанкове озброєння та техніка;
      – артилерійські системи;
      – протитанкове озброєння;
      – броньовані автомобілі;
      – радіолокаційні станції та захищені засоби зв'язку, засоби радіоелектронної боротьби;
      – безпілотні авіаційні комплекси;
      – засоби боротьби із безпілотними авіаційними комплексами;
      – тепловізійні та нічні прилади, снайперські та антиснайперські системи.

      Відео з брифінгу Миколи Шевцова:

      Про безпеку на військових арсеналах

      Начальник Центрального управлінням безпеки військової служби ЗСУ полковник Микола Швець розповів про першочергові заходи щодо гарантування безпеки потенційно небезпечних об'єктів зберігання боєзапасу української армії – іншими словами, військових арсеналів.

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      Будівництво першої черги захисних сховищ для боєприпасів планується завершити вже до кінця 2019 року. Мова про 35 залізобетонних сховищ для ракет та боєприпасів. Певні затримки у будівництві були, та їх вчасно виявили й усунули. До виконавців робіт через суд застосують штрафні санкції. З одним із виконавцем державний контракт буде розірвано.

      Загалом у 2018 році розробили проекти реконструкції арсеналів та баз, на яких буде збудовано 136 захисних залізобетонних сховищ із сучасними системами пожежогасіння та сигналізації. Три арсенали реконструюють до кінця 2021 року, бюджет робіт – 4,3 мільярда гривень. 

      Для 37 потенційно небезпечних об'єктів зберігання ракет, боєприпасів, паливо-мастильних матеріалів та ракетного палива розроблені спеціальні проекти для обладнання надійної охорони периметру. Мовиться про:

      – встановлення огорожі нового типу;
      – застосування передових технологій та засобів охорони й відеоспостереження, щоб своєчасно виявляти порушників та запобігати терактам.
      – забезпечення системами протидії безпілотним літальним апаратам;
      – установка портативних детекторів виявлення вибухових речовин;
      – запровадження до штату потенційно небезпечних об'єктів спеціальних батальйонів охорони.

      Відео з брифінгу Миколи Швеця:

      Нагадаємо, 9 жовтня 2018 року на 6 арсеналі біля Ічні почалися вибухи. У військовій прокуратурі переконували, що ці вибухи – наслідок диверсії. І випадків подібних вибухів або інших надзвичайних ситуацій на українських складах зброї – чимало.

      Вибухи
      Надзвичайні ситуації на військових складах в Україні

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Зброя Збройні сили України Операція Об'єднаних сил Вибухи на арсеналі поблизу Ічні
      Джерело: 24 канал
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