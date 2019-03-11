Чи достатньо зброї в української армії та чи надійно охороняється боєзапас: звіт Генштабу ЗСУ

Українська армія укомплектована зброєю та воєнною технікою на 85%. До ЗСУ протягом 2014-2018 років поставили понад мільйон військових приладів та засобів ураження. Для охорони зброї та техніки на військових арсеналах залучать найновіше обладнання та спеціальні батальйони.

Про забезпечення зброєю ЗСУ та ООС

Про це на брифінгу щодо забезпеченості української армії озброєнням та військовою технікою розповів начальник Озброєння ЗСУ генерал-майор Микола Шевцов. Інформацію про це розмістили на офіційній сторінці Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

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За його словами, ЗСУ укомплектовані зброєю та воєнною технікою на 85%, при цьому війська ООС – на 99%. І це в умовах, коли з 2014 до 2018 року забезпечення військ на усіх рівнях доводилося формувати практично "з нуля".

У 2014 році офіційні звіти свідчили про забезпечення війська на 88%, але цей показник – значно завищений. Насправді він становив щонайбільше 45%. При цьому половина наявної техніки потребувала ремонту через фізичне старіння.

За 5 років до ЗСУ повернули понад 10 тисяч одиниць зброї з Центру надлишкового майна. Серед них зенітні комплекси, танки, БМП, артилерійські установки тощо. Крім того, власними силами ремонтно-відновлювані органи ЗСУ здійснили понад 70 тисяч ремонтів військової техніки.

Понад 4 тисячі нових зразків зброї та військової техніки поставили до ЗСУ згідно з держзамовленням, до того ж – понад мільйон інших приладів та засобів ураження. Мова йде про:

– модернізовані літаки та вертольоти;

– малі броньовані артилерійські катери;

– бронетанкове озброєння та техніка;

– артилерійські системи;

– протитанкове озброєння;

– броньовані автомобілі;

– радіолокаційні станції та захищені засоби зв'язку, засоби радіоелектронної боротьби;

– безпілотні авіаційні комплекси;

– засоби боротьби із безпілотними авіаційними комплексами;

– тепловізійні та нічні прилади, снайперські та антиснайперські системи.

Відео з брифінгу Миколи Шевцова: Про безпеку на військових арсеналах Начальник Центрального управлінням безпеки військової служби ЗСУ полковник Микола Швець розповів про першочергові заходи щодо гарантування безпеки потенційно небезпечних об'єктів зберігання боєзапасу української армії – іншими словами, військових арсеналів. Читайте також: Українська та американська техніка відпрацювали маневри на міжнародних навчаннях: вражаюче відео

Будівництво першої черги захисних сховищ для боєприпасів планується завершити вже до кінця 2019 року. Мова про 35 залізобетонних сховищ для ракет та боєприпасів. Певні затримки у будівництві були, та їх вчасно виявили й усунули. До виконавців робіт через суд застосують штрафні санкції. З одним із виконавцем державний контракт буде розірвано.