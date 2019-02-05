Чи ефективні нетрадиційні методи лікування раку: відповідь онколога

Більшість онкозахворювань, особливо на ранніх стадіях, можна вилікувати. Медики при цьому не можуть гарантувати 100%результат, тому деякі люди вірять у оголошення про обіцянки повного вилікування раку на будь-яких стадіях.

Онкохірург, завідувач відділення онкології МС "Добробут" Кирило Бурмич в ексклюзивному коментарі для Здоров'я 24 зазначив, класична медицина не рекомендує використання нетрадиційних методів лікування.

Читайте також: Як не захворіти на рак: поради провідного онколога

Все тому, що сучасна наука заснована на доказовій медицині. Для того, щоб будь-який метод лікування застосовувати на практиці, він спочатку повинен пройти клінічні випробування і довести свою ефективність.



Я не рекомендую методи нетрадиційного лікування, – онколог

Онколог підтверджує, що йому невідомі клінічні дослідження, які б довели ефективність нетрадиційних методів лікування. Проте важливим фактором для успішного лікування є надія пацієнта, що його врятують.

Онколог Кирил Бурмич “Якщо пацієнт вірить в якийсь метод, і він не зашкодить його здоров'ю, ми не маємо права заборонити його використовувати. Я не рекомендую методи нетрадиційного лікування. Однак якщо я дізнаюся, що пацієнт їх використовує, і забороню це робити, він все одно буде продовжувати, але вже не розповідаючи мені про це, що ще гірше”.

За словами лікаря, тому потрібно відверто поговорити з пацієнтом, обговорити всі питання і ризики, які можуть виникнути при їхньому спільному застосуванні з традиційними методами лікування в онкології, які довели свою ефективність. Це потрібно для того, щоб пацієнт знав, у чому полягає суть лікування, наскільки безпечні препарати, тощо.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.