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      Чи ефективні нетрадиційні методи лікування раку: відповідь онколога

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      Чи ефективні нетрадиційні методи лікування раку
      Чи ефективні нетрадиційні методи лікування раку / Фото з вільних джерел

      Більшість онкозахворювань, особливо на ранніх стадіях, можна вилікувати. Медики при цьому не можуть гарантувати 100%результат, тому деякі люди вірять у оголошення про обіцянки повного вилікування раку на будь-яких стадіях.

      Онкохірург, завідувач відділення онкології МС "Добробут" Кирило Бурмич в ексклюзивному коментарі для Здоров'я 24 зазначив, класична медицина не рекомендує використання нетрадиційних методів лікування.

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      Все тому, що сучасна наука заснована на доказовій медицині. Для того, щоб будь-який метод лікування застосовувати на практиці, він спочатку повинен пройти клінічні випробування і довести свою ефективність.

      Я не рекомендую методи нетрадиційного лікування, – онколог
      Я не рекомендую методи нетрадиційного лікування, – онколог

      Онколог підтверджує, що йому невідомі клінічні дослідження, які б довели ефективність нетрадиційних методів лікування. Проте важливим фактором для успішного лікування є надія пацієнта, що його врятують.

       
      Онколог Кирил Бурмич
      “Якщо пацієнт вірить в якийсь метод, і він не зашкодить його здоров'ю, ми не маємо права заборонити його використовувати. Я не рекомендую методи нетрадиційного лікування. Однак якщо я дізнаюся, що пацієнт їх використовує, і забороню це робити, він все одно буде продовжувати, але вже не розповідаючи мені про це, що ще гірше”.

      За словами лікаря, тому потрібно відверто поговорити з пацієнтом, обговорити всі питання і ризики, які можуть виникнути при їхньому спільному застосуванні з традиційними методами лікування в онкології, які довели свою ефективність. Це потрібно для того, щоб пацієнт знав, у чому полягає суть лікування, наскільки безпечні препарати, тощо.

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      Теги: Здоров'я Лікування Онкозахворювання
      Джерело: Здоров'я 24
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