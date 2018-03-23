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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018

Чи функціонують в Україні таємні в'язниці Служби безпеки – Наливайченко

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Валентин Наливайченко
Валентин Наливайченко / фото з відкритих джерел

В 2018 році журналісти "Громадського" показали фільм про таємну в'язницю у Харкові, де спілкувались з людьми, які стверджували, що їх утримували в недіючому ізоляторі СБУ. Лідер руху "Справедливість" Валентин Наливайченко розповів, чи й справді в Україні існують такі місця.

Про це він розповів у прямому ефірі 24 Каналу.

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Наливайченко зазначив, що в приміщеннях Київського, Харківського та Львівського Управлінь СБУ за радянських часів, дійсно, були збудовані розстрільні кімнати.

"В 2008-2009 роках я разом з групою людей з Центру досліджень визвольного руху розсекретив всі архіви КДБ. Все це ми зробили, аби показати, що, насправді, було в приміщеннях, в яких до цього часу працювало СБУ. Був і другий крок, це була моя відповідальність. І я вважаю, це треба продовжити. Такі приміщення, як тюрма на Лонського та інші катівні, де розстрілювали людей, де тримали тюрми ще з НКВС і КДБ можна і треба повернути місцевим громадам, а не с творювати там нові офіси СБУ чи інших правоохоронних органів" – прокоментував Наливайченко.

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Також він ствердив, що сучасні тюрми також існують. Один з ізоляторів тимчасово тримання є в Києві. В 2009 році там тримали Пукача, який був безпесередньо причетний і судом засуджений за вбивство журналіста Гонгадзе. І друге місце тимчасово тримання було і є в Харківському Управлінні.

Для чого це місце тимчасово тримання під час війни? Україна його використовувала, я вважаю, правильно і законно. Для тимчасового утримання осіб, які затримувалися за злочини війни проти наших громадян. Незалежно, чи то російські військові, чи то з числа колаборантів, які вчиняли теракти та вчиняли диверсії,
– запевнив лідер руху.

Він додав, що саме протягом 2014-2015 років у Харківській області вчинялась найбільша кількість диверсій.

"Саме там ефективно працювали офіцери і нової поліції, і нової СБУ: затримували і вибухівку, і диверсійні групи. Навіть згадайте подвиг одного офіцера СБУ, який пішов проти гранати. І разом з цією гранатою "запакував" терориста в Харкові. А куди їх дівати серед ночі? Відпускати? Ні. Тому в Харкові і працював ІТТ (ізолятор тимчасового тримання)" – розповів Наливайченко.

Також він додав, що вважає за потрібне постіно показувати подібні місця для журналістів, аби громадскість знала навіщо вони існують, та кого в них затримують та чому.

Нагадаємо, на Харківщині виявили агентурну мережу російських спецслужб, серед затриманих – офіцер поліції.

Більше – дивіться у програмі.

Теги: Новини України Новини політики СБУ Валентин Наливайченко Новини Харкова
Джерело: 24 Канал
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