Чи голосуватимуть українці в інтернеті на наступних виборах: пояснення ЦВК

Голова Центральної виборчої комісії вважає, що інтернет-голосування в Україні поки що неактуальне. Проте доцільно запровадити онлайн-сервіси на виборах.

Слід розмежовувати голосування в інтернеті з голосуванням, при якому застосовують електронні технології, заявив голова ЦВК Олег Діденко, повідомляє LB.

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Якщо говорити саме про інтернет-голосування, наразі передчасно говорити про запровадження його в Україні. Все-таки в нас поки недостатньо підготовлена технічна база, та й, мабуть, рівень розвитку суспільства ще недостатній,

– зазначив Діденко.

Він також додав, що не розуміє, як під час інтернет-голосування забезпечити принцип таємності голосування. А це є вимогою міжнародних стандартів виборів.

За словами голови ЦВК, на сучасному етапі для України було б актуально запровадити онлайн-сервіси на виборах.

Що пропонує Діденко

застосування технічних засобів для автоматичного опрацювання бюлетенів або машин для голосування;

використання засобів автоматичної ідентифікації виборців на дільницях;

запровадження роботи Державного реєстру виборців в онлайн-режимі;

введення даних до ІАС "Вибори" на рівні дільничних виборчих комісій (а не окружних, як є наразі).

Це, на думку Діденка, допоможе захиститися від зловживань і фальсифікацій та виконати всі демократичні стандарти виборів.

На початку грудня 2019 року ЦВК спростила порядок зміни місця для голосування. Виборцям можна буде зробити це за допомогою електронної форми або через уповноважену особу.