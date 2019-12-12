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      Чи готове НАТО протистояти ядерним загрозам Росії: про що говорили на зустрічі країни-учасники

      Фактор безпеки 211 Читать новость на русском

      У Лондоні відбувся дводенний саміт глав держав-членів НАТО присвячений 70-річчю цієї безпекової організації. І хоча офіційно це була зустріч на найвищому рівні, градус дискусії між союзниками обіцяв бути високим незалежно від його статусності. Підігріті чутками і заявами окремих лідерів НАТО світові ЗМІ, задовго до початку зібрання, назвали його "самітом суперечок".

      На під’їздах до Букінгемського палацу у Лондоні майорять 29 прапорів країн-членів НАТО. У небі безперестанку кружляють гвинтокрили. До королівських воріт прибувають автомобілі лідерів держав-членів Альянсу.

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      Привід для зустрічі поважний. У квітні Північноатлантичний альянс відсвяткував 70 річницю свого заснування. Лондон не випадкове місце зустрічі, бо саме тут у 1949 році була розташована перша штаб-квартира НАТО.

      Лідерів держав Північноатлантичного альянсу зустрічає королева. Поруч з нею члени монаршої родини та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Єлизавета Друга особисто вітає кожного з гостей: президента США Дональда Трампа з дружиною Меланією, канцлера Німеччини Ангелу Меркель, канадського прем’єр-міністра Джастіна Трюдо.

      Королева Єлизавета
      Королева Єлизавета вітає гостей

      Після формальних бесід і офіційного фото – урочиста вечеря. Настрій у світових лідерів – святковий. Ще до початку офіційних зустрічей – вони вітають одне одного з 70-річчям. Твердять: НАТО найуспішніший альянс в історії. Він завжди був здатний адаптуватися до нових викликів та загроз.

      Після жахів Другої світової війни ми висловили готовність захищати наші спільні цінності та робити благородну справу: захищати тих, хто не може зробити цього самотужки. Сьогодні ми прихильні нашим пріоритетам, як ніколи,
      – заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

      "Ми швидко реагуємо на нові загрози і допомагаємо людству. Не тільки коли справа доходить до військових питань. Питання безпеки – вкрай широке. Серед нашої діяльності проблеми міграції, глобалізації, змін клімату. Здатність єднатися попри суперечності – запорука нашого успіху", – додав прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

      Джастін Трюдо
      Джастін Трюдо

      Наступного дня світові лідери збираються на робоче засідання. Місце проведення офіційних заходів Вотфорд – передмістя британської столиці. Уся територія на час саміту під посиленою охороною. Сама зустріч триває лише кілька годин, адже розширений саміт НАТО відбувся у 2018 році. Господар зустрічі прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон налаштовує присутніх на робочий лад.

      Борис Джонсон
      Борис Джонсон

      Від Брюсселя до Космосу – перелік тем для обговорення у лідерів НАТО чималий. Ключовим принципом Альянсу залишається колективна оборона.

      Основними загрозами лідери Альянсу визнали агресивні дії Росії та тероризм. На тлі агресивної політики Кремля НАТО збільшує військову присутність у Польщі та країнах Балтії. Аби дати відсіч у разі атаки, в Альянсі будуть створенні "сили надшвидкого реагування".

      Глави держав-членів НАТО
      Глави держав-членів НАТО

      30 бойових кораблів, 30 механізованих батальйонів і 30 авіаційних ескадрилей зможуть розгорнути за один місяць. Цю ініціативу затвердили на саміті у 2018 році. А упродовж 2019 року союзники розробляли детальний план її втілення. Йдеться не про започаткування нових підрозділів, а саме про підвищення готовності вже існуючих.

      "Ми погодили оновлений план для Польщі та країн Балтії і вже маємо відповідні війська в цих державах. Ми потроїли сили швидкого реагування і запустили нову ініціативу для ще оперативнішої відповіді", – розповів генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

      Єнс Столтенберг
      Єнс Столтенберг

      "Посилення східного фронту – важливий кроку у стриманні російської агресії", ­– твердить президент Польщі Анджей Дуда. У цій східноєвропейській державі та країнах Балтії від 2017 року перебувають чотири мультинаціональних батальйони НАТО.

      Це було дуже важливо після вторгнення Росії у Грузію у 2008 році, а потім і в Україні у 2014 році. Досі існує загроза нового вторгнення. НАТО продемонструвало, що Альянс досі живий, адже ми швидко зреагували на всі зміни, – повідомив президент Польщі Анджей Дуда.

      Анджей Дуда
      Анджей Дуда

      У НАТО готові протистояти і "ядерним загрозам". Порушення Росією договору про нерозповсюдження ракет середньої і малої дальності союзники вважають викликом для євроатлантичної безпеки. Обіцяють пильно стежити і в разі потреби дзеркально реагувати на розгортання військ.

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      "НАТО скоординовано реагує на розміщення Росією ракет середньої дальності, які мають і ядерний потенціал. Ми залишаємося відданими посиленню контролю за зброєю, її непоширенню та роззброєнню", – заявив генеральний секретар НАТО ЄНС Столтенберг.

      Які ще дискусійні питання обговорювали на зустрічі – дивіться у програмі.

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      Автор: Кароліна Король
      Теги: Новини політики Новини України Новини США Фактор безпеки НАТО Велика Британія Лондон Єнс Столтенберг Єлизавета II Дональд Трамп Ангела Меркель Джастін Трюдо Канада Борис Джонсон Новини Польщі Анджей Дуда Новини Росії
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