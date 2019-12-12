Чи готове НАТО протистояти ядерним загрозам Росії: про що говорили на зустрічі країни-учасники

У Лондоні відбувся дводенний саміт глав держав-членів НАТО присвячений 70-річчю цієї безпекової організації. І хоча офіційно це була зустріч на найвищому рівні, градус дискусії між союзниками обіцяв бути високим незалежно від його статусності. Підігріті чутками і заявами окремих лідерів НАТО світові ЗМІ, задовго до початку зібрання, назвали його "самітом суперечок".

На під’їздах до Букінгемського палацу у Лондоні майорять 29 прапорів країн-членів НАТО. У небі безперестанку кружляють гвинтокрили. До королівських воріт прибувають автомобілі лідерів держав-членів Альянсу.

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Привід для зустрічі поважний. У квітні Північноатлантичний альянс відсвяткував 70 річницю свого заснування. Лондон не випадкове місце зустрічі, бо саме тут у 1949 році була розташована перша штаб-квартира НАТО.

Лідерів держав Північноатлантичного альянсу зустрічає королева. Поруч з нею члени монаршої родини та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Єлизавета Друга особисто вітає кожного з гостей: президента США Дональда Трампа з дружиною Меланією, канцлера Німеччини Ангелу Меркель, канадського прем’єр-міністра Джастіна Трюдо.



Королева Єлизавета вітає гостей

Після формальних бесід і офіційного фото – урочиста вечеря. Настрій у світових лідерів – святковий. Ще до початку офіційних зустрічей – вони вітають одне одного з 70-річчям. Твердять: НАТО найуспішніший альянс в історії. Він завжди був здатний адаптуватися до нових викликів та загроз.

Після жахів Другої світової війни ми висловили готовність захищати наші спільні цінності та робити благородну справу: захищати тих, хто не може зробити цього самотужки. Сьогодні ми прихильні нашим пріоритетам, як ніколи,

– заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

"Ми швидко реагуємо на нові загрози і допомагаємо людству. Не тільки коли справа доходить до військових питань. Питання безпеки – вкрай широке. Серед нашої діяльності проблеми міграції, глобалізації, змін клімату. Здатність єднатися попри суперечності – запорука нашого успіху", – додав прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.



Джастін Трюдо

Наступного дня світові лідери збираються на робоче засідання. Місце проведення офіційних заходів Вотфорд – передмістя британської столиці. Уся територія на час саміту під посиленою охороною. Сама зустріч триває лише кілька годин, адже розширений саміт НАТО відбувся у 2018 році. Господар зустрічі прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон налаштовує присутніх на робочий лад.



Борис Джонсон

Від Брюсселя до Космосу – перелік тем для обговорення у лідерів НАТО чималий. Ключовим принципом Альянсу залишається колективна оборона.

Основними загрозами лідери Альянсу визнали агресивні дії Росії та тероризм. На тлі агресивної політики Кремля НАТО збільшує військову присутність у Польщі та країнах Балтії. Аби дати відсіч у разі атаки, в Альянсі будуть створенні "сили надшвидкого реагування".



Глави держав-членів НАТО

30 бойових кораблів, 30 механізованих батальйонів і 30 авіаційних ескадрилей зможуть розгорнути за один місяць. Цю ініціативу затвердили на саміті у 2018 році. А упродовж 2019 року союзники розробляли детальний план її втілення. Йдеться не про започаткування нових підрозділів, а саме про підвищення готовності вже існуючих.

"Ми погодили оновлений план для Польщі та країн Балтії і вже маємо відповідні війська в цих державах. Ми потроїли сили швидкого реагування і запустили нову ініціативу для ще оперативнішої відповіді", – розповів генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.



Єнс Столтенберг

"Посилення східного фронту – важливий кроку у стриманні російської агресії", ­– твердить президент Польщі Анджей Дуда. У цій східноєвропейській державі та країнах Балтії від 2017 року перебувають чотири мультинаціональних батальйони НАТО.

Це було дуже важливо після вторгнення Росії у Грузію у 2008 році, а потім і в Україні у 2014 році. Досі існує загроза нового вторгнення. НАТО продемонструвало, що Альянс досі живий, адже ми швидко зреагували на всі зміни, – повідомив президент Польщі Анджей Дуда.



Анджей Дуда

У НАТО готові протистояти і "ядерним загрозам". Порушення Росією договору про нерозповсюдження ракет середньої і малої дальності союзники вважають викликом для євроатлантичної безпеки. Обіцяють пильно стежити і в разі потреби дзеркально реагувати на розгортання військ.

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"НАТО скоординовано реагує на розміщення Росією ракет середньої дальності, які мають і ядерний потенціал. Ми залишаємося відданими посиленню контролю за зброєю, її непоширенню та роззброєнню", – заявив генеральний секретар НАТО ЄНС Столтенберг.

Які ще дискусійні питання обговорювали на зустрічі – дивіться у програмі.