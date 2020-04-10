Чи готові військові до спалаху коронавірусу: відверте інтерв'ю з речником медичної служби ЗСУ

Наскільки українська армія готова до епідемії коронавірусу та як буде з ним боротися – в інтерв'ю 24 каналу розповів начальник служби зв'язків з громадськістю командування медичних сил Збройних сил України Олексій Мазепа.

Про тестування на виявлення коронавірусу

Як у ЗСУ тестують військових? Кого насамперед?

На сьогодні у нас зроблено превентивне тестування в районі проведення ООС. Усі 533 тести ПЛР дали негативний результат. Нам у цьому допоміг фонд "Повернись живим". Ми їм за це дуже дякуємо.

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Щодо реєстру самого складу, то тести проводяться згідно з рекомендаціями, які надані Міністерством охорони здоров'я, у разі, якщо є підозра у військовослужбовців на захворювання коронавірусом або якщо вони мали контакт із хворими.

Як військовим роблять тести на коронавірус: дивіться відео

Скільки тестів є у ЗСУ?

На сьогодні ми отримали приблизно 10 тисяч тестів. Частина була відправлена до ООС, приблизно 2 тисячі, решта розподілені по всіх регіонах України.

Це швидкі тести чи загалом усі?

Це швидкі тести. Також є певна кількість ПЛР-тестів, які розподілені по 3-х лабораторіях, які є в нас сертифіковані на проведення таких тестів. Також у нас близько тисячі тест-систем полімеразно-ланцюгової реакції. У кожній лабораторії такі тести є.



Чим відрізняються тести на коронавірус / Інфографіка 24 каналу

Скільки лабораторій роблять тести на коронавірус?

Сьогодні ми маємо 3 стаціонарні і 3 мобільні лабораторії.

Що з персоналом? Навчений? Обладнання вистачає? Реагентів?

Персонал повністю навчений, реагенти зараз розташовані в стаціонарних лабораторіях, в мобільних лабораторіях реагентів наразі немає. Як тільки вони будуть забезпечені реагентами, ми їх також включимо до виконання завдань у регіонах, де це знадобиться. Унікальність цих мобільних лабораторій у тому, що вони можуть працювати в будь-якому місці. Єдина умова, що для її правильного функціонування треба під'єднати до мережі водопостачання та каналізації, у разі, якщо є підозра у військовослужбовців на захворювання коронавірусом або якщо вони мали контакт із хворими.

Де розташовані стаціонарні лабораторії?

Стаціонарна лабораторія розташована в нас при Військово-медичних клінічних центрах. Такі є у Києві, Львові та Одесі.

Чи цього достатньо?

Абсолютно буде достатньо, навіть якщо буде дуже великий наплив, то в нас налагоджений контакт з цивільними закладами охорони здоров'я, де можуть військовослужбовці як лікуватися, так і перебувати на обсервації. Також там ми можемо робити, в разі необхідності, ПЛР-тести.

А чи достатньо тестів?

На цьому етапі цього достатньо. Якщо буде необхідність, ми отримаємо ще додаткові тести. Ми на сьогодні створили дві заявки за рекомендаціями МОЗ, які стосуються не лише тестів, а й індивідуального захисту і всього іншого.

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Сьогодні ми забезпечені на тому рівні, що в разі появи хворих військовослужбовців, зможемо надавати кваліфіковану медичну допомогу і тестування. Якщо буде масове поширення, тоді дійсно нам будуть необхідні додаткові засоби, але це стосується не тільки військових, але й будь-яких закладів охорони здоров'я, які працюють не лише в Україні.

Що із хворими? Їм робили швидкі тести чи ПЛР?

Отже, ці всі 5 осіб, вони підтверджені саме ПЛР-тестами (інтерв'ю відбулося 8 квітня, станом на 10 квітня у ЗСУ вже 10 підтверджених випадків COVID-19, – 24 канал). Щоб ви розуміли процедуру: якщо в людини є підозра на коронавірус, їй спершу роблять швидкий тест і потім на підставі результату, отриманого швидким тестом, робляться ще ПЛР-тести. Тобто швидкий тест він не дає 100% результату чи є в людини хвороба, чи ні.

Але наскільки ефективні швидкі тести? Адже вони визначають тільки антитіла, які з'являються не одразу, щойно людина захворіла...

Щодо формування антитіл, то я хочу сказати наступне: сам коронавірус – це фактично ускладнення. Точніше не сам коронавірус, а перебіг хвороби починається з підвищеної температури, а потім найважча фаза, якщо вона в людини є – це двостороння пневмонія з ускладненням. І на етапі, коли в людини підвищилась температура і погіршується стан, експрес-тесту абсолютно достатньо по часу, щоб підтвердити, є хвороба чи немає.

В наших закладах ми маємо можливість робити ПЛР-тести протягом доби. Якщо ми запустимо наші мобільні лабораторії, то в мобільних лабораторіях це можливо зробити до 8 годин.

Про підготовку медиків та лікарень

Люди, які працюють в лабораторіях, підготовлені?

На сьогодні кадрів вистачає, вони навчені. Ми провели навчання щодо переведення медичних підрозділів в умови суворого протиепідеміологічного режиму. Тобто окрім навчання в стандартних закладах, що ми маємо, а це 5 санітарно-епідеміологічних управлінь та клініки інфекційних хвороб, ми ще провели відповідне навчання для людей, яких будуть залучати до лікування хворих, якщо буде велика кількість. Також відбулось навчання з особовим складом, який буде долучатись до міст, де хлопці перебуватимуть на обсервації.

А де лікуватимуть хворих військових?

Насамперед це клініка інфекційних хвороб при національному військово-медичному клінічному центрі ГВКГ, відповіді заклади при військово-медичних клінічних центрах регіонів та інфекційні відділення військових госпіталів.

Як бути, якщо захворіє боєць на передовій? Адже це може бути фактично мінус позиція. Це ставить під загрозу обороноздатність.

Це не зовсім так, якщо захворіє один боєць, то це мінус позиція, тому що хвороба проходить по-різному. Є випадки, коли вона проходить у важкому стані, а є коли у легшому. Тобто залежного від того, який буде стан хворого, буде прийматись рішення щодо його лікування – чи це буде обсервація, чи його треба доставити до лікувального закладу охорони здоров'я. Для обсервації військових зі зони ООС в нас виділений санаторій Приморський, який розташований в Запорізькій області.

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Наскільки армія готова до коронавірусу?

На сьогодні підрозділи медичних сил готові до надання допомоги військовим, які захворіють на коронавірус. Все буде залежати від кількості і від перебігу цієї хвороби, тобто в якому вона буде стані. Враховуючи, що ми всі військові, то важких випадків буде небагато, бо військові – це завжди люди з міцним здоров'ям.

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Мої знайомі на передовій розповідають, що не у всіх є одноразові маски, що зараз швачки шиють марлеві. Чому так? І чи готова армія, якщо не має масок?

Що стосується саморобних засобів індивідуального захисту, то скажу, що навіть провідні армії світу, як США, на своїх військових потужностях їх шиють і використовують. Щодо наших військових частин, то у багатьох налагоджена система виготовлення таких засобів захисту самотужки.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

Також ми вже отримали десятки тисяч засобів захисту як від Міністерства охорони здоров'я, так і від волонтерів – небайдужих українців. Насамперед ми забезпечуємо ними військових, які перебувають на передовій. Але медичний персонал, який працюватиме з людьми, які захворіють, забезпечений захистом в тому обсязі, який ми могли зараз зробити.

Як утилізуватимуть засоби індивідуального захисту?

Щодо використаних засобів захисту: там, де будуть проходити лікувальні заходи, тобто в клініках інфекційних хвороб, є певне обладнання, щоб утилізувати речі, які мали контакт із хворими. Це стосується не тільки засобів захисту, а й особистих військових речей, постільної білизни. Тобто там є певні процедури, як це повинно відбуватись.

Що стосується кожного військовослужбовця, то на сьогодні у нас лише кілька поодиноких випадків захворювання. Тож кожен утилізує свої засоби індивідуального захисту, якими користується, сам.

Про апарати штучної вентиляції легень

Що в ЗСУ із апаратами штучної вентиляції легень? Скільки їх? Чи цього достатньо?

Я вам зараз не назву точну кількість цих апаратів, але я знаю, що в кожному військовому шпиталі вони є і командувач медичних сил віддав розпорядження щодо отримання додаткових апаратів штучної вентиляції легень, які були в нас на зберіганні у складах, і зараз доставлені в госпіталі.

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Якщо буде епідемія – вистачить, але все залежить від кількості хворих в один момент та важкості хвороби. Тобто, якщо буде така динаміка, яка є зараз, то їх вистачить цілком, але, якщо буде як у країн Європи, наприклад, Іспанії чи Італії, то не вистачить ні у військових, ні у цивільних.

Про смерть військової через COVID-19

Розкажіть про померлу військову. У неї пізно виявили хворобу? У неї були хронічні захворювання? Чому вона померла?

Я не знаю достовірно, чи були ще додаткові хвороби, але мушу сказати вона перебувала в цивільній лікарні починаючи ще з 27 березня, тобто вона провела там більше ніж тиждень, безпосередньо в реанімації була тиждень. Тож, мабуть, всі зусилля лікарів стали марними.

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Ми бачимо, що навіть у Києві, абсолютно здорові люди, спортсмени, помирають, бо є загострення хвороби.

А чому в цивільній?

Вона цивільна. І там, де вона працювала, найближче була цивільна лікарня, і вона звернулась туди. Згідно з трудовим договором, вона мала право лікуватись в цивільній лікарні.