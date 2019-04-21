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      Чи готовий чинний парламент до Зеленського: відповідь Найєма

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      Чи готовий чинний парламент до Зеленського
      Чи готовий чинний парламент до Зеленського / Фото з відкритих джерел

      Володимир Зеленський, за попередніми результатами екзит-полу, лідирує у другому турі президентських виборів. Однак, чи готовий чинний парламент до нового президента – в ефірі 24 каналу розповів народний депутат Мустафа Найєм.

      За словами Найєма, якщо Володимир Зеленський стане президентом, то в парламенті почнуться торги.

      Читайте також: Зеленський прокоментував перемогу на виборах за результатами екзит-полу

      "Зрозуміло, що призначити голову СБУ, генпрокурора, міністрів своїх Володимир Зеленський зоже тільки через парламент. Через це торги будуть", – сказав депутат.

      Я не бачу можливості в цьому парламенті, наприклад, призначити правильного генпрокурора, тобто це буде дуже важко. Я думаю, що цей процес затягнеться. Я не бачу можливості швидко розпустити цей парламент. Однак те, що половина парламенту почне "сипатись" під нього (нового президента, – 24 канал), а інша половина вставлятиме палки в колеса – це стовідсотково,
      – пояснив Найєм.

      За його словами, цього тижня ми побачимо різні процеси в парламенті, які будуть дивним. Починаючи від пересування однієї фракції в іншу і закінчуючи сабутуванням призначеннь.

      Які дані екзит-полу
      Станом на 18:00 лідирує Володимир Зеленський – 73,2% голосів. Найбільше Зеленського підтримали на Сході, на Півдні, у Центрі та найменше на Заході.Другу позицію посів Петро Порошенко – 25,3% голосів. Ще 1,5% виборців зіпсували бюлетень.

      Національний екзит-пол-2019 провели три соціологічні агентства: фонд "Демократичні ініціативи", КМІС та Центр Разумкова. Вони опитали близько 17 тисяч виборців на виході з 400 дільниць.

      Зеленський переміг у другому турі виборів: відео

      Що обіцяє зробити Зеленський на посаді президента?Лідер "95 Кварталу" заявив, що йде у президенти України лише на один термін – 5 років. Серед основних обіцянок ймовірного майбутнього президента є: 

      • Подати перший законопроект "Про народовладдя", який мав би формувати головні завдання для влади, зокрема через референдуми.
      • Внести законопроекти про зняття недоторканності з президента, народних депутатів, суддів, про імпічмент президента та відкликання нардепа.
      • Проводити вибори до парламенту та місцевих рад за відкритими списками, а за "кнопкодавство" та прогули засідань – позбавляти мандатів.
      • Провести референдум щодо вступу України до НАТО, а зарплату для українських військових зробити на "рівні натівських стандартів".


      Що обіцяє зробити Володимир Зеленський

       

      Дивіться повне інтерв'ю з Мустафою Найємом:

      Вибори-2019 – марафон на 24 каналі: дивіться онлайн

       

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      Теги: Володимир Зеленський Президентські вибори 2019 Новини України Верховна Рада Новини політики
      Джерело: 24 канал
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