Чи готовий Садовий працювати у команді Зеленського

Львівський міський голова Андрій Садовий пояснив: щоб говорити про готовність працювати в команді Зеленського, спочатку йому треба зрозуміти, хто у ній є.

Таку думку він висловив у прямому ефірі 24 каналу

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Крім цього, Садовий порадив Зеленському зібрати круглий стіл українських політиків й разом планувати майбутнє. Не олігархів, а саме тих людей, які мають довіру та авторитет серед суспільства.

Поляки в 1990-х роках почали перезавантаження країни з круглого столу. В нас за 27 років цього не відбулося. За ним сідали хіба олігархи, які дурили й грабували,

– зазначив міський голова Львова.

Й додав: якщо на ключові посади прийдуть люди, які мають стержень й силу, які впруться й будуть разом працювати, тоді буде результат. Якщо ж цей шанс не використати, то втратимо дуже багато.

"Є надзвичайно великі очікування. Та якщо, боронь Боже, він хоча б на міліметр зійде з того курсу, ця сила людей, яка його обирала, як цунамі може зробити іншу дію", – переконаний Садовий.

Про роботу парламенту

Львівський міський голова також відзначив, що впродовж п'яти останніх років "Самопоміч" голосувала за всі законопроекти, які були реформаторськими та вигідними для України.

Не знаю, чи будуть створювати нові коаліції. Але я би дуже хотів, щоб парламент переосмислив свою діяльність. Мені, чесно кажучи, соромно за нашу Верховну Раду: вона не проголосувала за чимало законів,

– сказав Садовий.

"Я вірю, що від завтра в парламентських кулуарах почнеться розгляд закону про президента й він буде винесений в зал. Щоб ми закінчили цю роботу, яка почалася в 2014 році", – наголосив він.

Й пояснив, що це стосується законопроекту, який, зокрема, передбачає процедуру імпічменту, а також про зняття депутатської недоторканності. Адже законів, за які треба проголосувати, є чимало. Наприклад, за закон про столицю.

"Мало хто знає, але єдине місто в Україні, яке взагалі не має місцевого самоврядування – це Київ. Згідно з чинним законодавством, президент має всю виконавчу владу в Києві. Такий законопроект "Самопоміч" розробила. Закон про президента – також наша ініціатива", – зазначив міський голова Львова.

Ми маємо унікальний період, коли може бути синергія президента й парламенту – тому що всі бояться людей,

– переконаний Садовий.

На його думку, багато чого залежить від кадрових рішень Зеленського. А українці мають реальний шанс стати справді парламентсько-президентською країною. Адже сьогодні повноваження президента – це повноваження монарха.

Дивіться повне інтерв'ю з Андрієм Садовим:



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