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Чи хочуть в Україні запровадити цензуру: подробиці скандального законопроекту

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Блокувати сайти, якщо вони несуть терористичну загрозу, без рішення суду, а просто з дозволу слідчого чи РНБО. Такий законопроект з'явився 21 червня 2018 року у порядку денному Верховної ради.

Експерти ж кажуть – це прямий шлях до запровадження цензури. Адже терористичним можна буде назвати просто невигідний владі сайт.

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Без рішення суду блокувати інформаційні ресурси. Таку ідею просувають троє депутатів з комітету національної безпеки: Іван Вінник, Дмитро Тимчук та Тетяна Чорновіл. Законопроект пролежав у парламенті рік. І вчора раптом з'явився у порядку денному. Стосується документ сайтів, які несуть терористичну загрозу. Щоб забанити їх, достатньо буде лише дозволу прокурора, слідчого чи РНБО.

законопроект цензура
Наслідки законопроекту

Його передаватимуть Національній комісії, що здійснює регулювання у сфері зв'язку та інформатизації. А вона – інтернет-провайдерам, які мають виконати це рішення. З допомогою такого механізму ресурс можна буде заблокувати на 48 годин. Це спроба запровадити цензуру, переконана Ольга Червакова. 

Єдина причина, чому цей законопроект з'явився на порядку денному – це спроби запровадити цензуру в Україні, диктатуру в інтернеті і згортання громадських свобод,
– прокоментувала нардеп від БПП Ольга Червакова.

Як визначатимуть несе сайт терористичну загрозу чи ні - невідомо. Тож, цілком так влада хоче боротися з "незручними" онлайн-виданнями та журналістами. І першими під загрозу потрапляють розслідувачі, переконаний Сергій Лещенко.

Абсолютно очевидно, що це робиться з метою закрити рота тим журналістам, які не згодні з тим от корупційним договорняком, що існує в Україні. Це просто намагання всіх, хто критикує владу, викриває корупційні діяння, просто поставити в шеренгу і змусити співати хором вдячні пісні,
– запевнив нардеп від БПП Сергій Лещенко.

Перед голосуванням, законопроект має розглянути профільний комітет. А це якраз комітет з питань національної безпеки та оборони, головою якої є народнофронтівець Сергій Пашинський. Те, що під загрозу потрапляють журналісти, Пашинський не заперечує. Але і трактує законопроект по-своєму. 

Я думаю, що не секретом є, що багато журналістів бере від агентів ФСБ гроші і проти нашої держави роблять всілякі інформаційні атаки. Розроблений фаховий закон, який дасть можливість СБУ в рамках контррозвідної діяльності, дійсно, полювати на це,
– заявив голова комітету ВР з питань національної безпеки Сергій Пашинський.

Тому й не дивно, що такий законопроект просувають депутати з оборонного комітету. Журналісти "Нового Времени" з'ясували, що Пашинський був кінцевим бенефіціатом корупційної схеми із закупівлі бронетанкових машин піхоти. Житомирський бронетанковий завод через фірми-прокладки брав їх за 205 тисяч доларів. Коли реальна ціна – 20 тисяч доларів! Пашинський образився на журналістів: тиснув і словом, і судом.

"Фактично, ми отримали весь арсенал: і погрози юристів, які прийшли в редакцію, і потім Пашинський закликав розглядати це на комітеті журналістської етики, і, що це заздалегіть порушення стандартів і інше", – сказав голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко.

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Однак перед тим як поставити законопроект на голосування, його мають розглянути все в тому ж комітеті Пашинського. 

Автор: Анастасія Кримова
Теги: Новини України Новини політики Цензура Інтернет Верховна Рада Законопроект СБУ РНБО
Джерело: 24 канал
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