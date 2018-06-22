Чи хочуть в Україні запровадити цензуру: подробиці скандального законопроекту

Блокувати сайти, якщо вони несуть терористичну загрозу, без рішення суду, а просто з дозволу слідчого чи РНБО. Такий законопроект з'явився 21 червня 2018 року у порядку денному Верховної ради.

Експерти ж кажуть – це прямий шлях до запровадження цензури. Адже терористичним можна буде назвати просто невигідний владі сайт.

Читайте також: Народні депутати хочуть обмежити свободу в інтернеті: законопроект

Без рішення суду блокувати інформаційні ресурси. Таку ідею просувають троє депутатів з комітету національної безпеки: Іван Вінник, Дмитро Тимчук та Тетяна Чорновіл. Законопроект пролежав у парламенті рік. І вчора раптом з'явився у порядку денному. Стосується документ сайтів, які несуть терористичну загрозу. Щоб забанити їх, достатньо буде лише дозволу прокурора, слідчого чи РНБО.



Наслідки законопроекту

Його передаватимуть Національній комісії, що здійснює регулювання у сфері зв'язку та інформатизації. А вона – інтернет-провайдерам, які мають виконати це рішення. З допомогою такого механізму ресурс можна буде заблокувати на 48 годин. Це спроба запровадити цензуру, переконана Ольга Червакова.

Єдина причина, чому цей законопроект з'явився на порядку денному – це спроби запровадити цензуру в Україні, диктатуру в інтернеті і згортання громадських свобод,

– прокоментувала нардеп від БПП Ольга Червакова.

Як визначатимуть несе сайт терористичну загрозу чи ні - невідомо. Тож, цілком так влада хоче боротися з "незручними" онлайн-виданнями та журналістами. І першими під загрозу потрапляють розслідувачі, переконаний Сергій Лещенко.

Абсолютно очевидно, що це робиться з метою закрити рота тим журналістам, які не згодні з тим от корупційним договорняком, що існує в Україні. Це просто намагання всіх, хто критикує владу, викриває корупційні діяння, просто поставити в шеренгу і змусити співати хором вдячні пісні,

– запевнив нардеп від БПП Сергій Лещенко.

Перед голосуванням, законопроект має розглянути профільний комітет. А це якраз комітет з питань національної безпеки та оборони, головою якої є народнофронтівець Сергій Пашинський. Те, що під загрозу потрапляють журналісти, Пашинський не заперечує. Але і трактує законопроект по-своєму.

Я думаю, що не секретом є, що багато журналістів бере від агентів ФСБ гроші і проти нашої держави роблять всілякі інформаційні атаки. Розроблений фаховий закон, який дасть можливість СБУ в рамках контррозвідної діяльності, дійсно, полювати на це,

– заявив голова комітету ВР з питань національної безпеки Сергій Пашинський.

Тому й не дивно, що такий законопроект просувають депутати з оборонного комітету. Журналісти "Нового Времени" з'ясували, що Пашинський був кінцевим бенефіціатом корупційної схеми із закупівлі бронетанкових машин піхоти. Житомирський бронетанковий завод через фірми-прокладки брав їх за 205 тисяч доларів. Коли реальна ціна – 20 тисяч доларів! Пашинський образився на журналістів: тиснув і словом, і судом.

"Фактично, ми отримали весь арсенал: і погрози юристів, які прийшли в редакцію, і потім Пашинський закликав розглядати це на комітеті журналістської етики, і, що це заздалегіть порушення стандартів і інше", – сказав голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко.

Читайте також: Які права людини найчастіше порушують в Україні: Держдеп США провів дослідження

Однак перед тим як поставити законопроект на голосування, його мають розглянути все в тому ж комітеті Пашинського.