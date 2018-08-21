Чи існує алергія на кондиціонер

Деякі люди починають кашляти та чхати, щойно відчують на собі повітря з кондиціонера.

Відтак, вони вважають, що мають алергію на кондиціонер, пише Tochka.net.

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Проте експерти переконують, що алергія на кондиціонер є міфом. Реакція людини на охолоджене повітря з кондиціонера може бути через кілька причин.

1. Реакція на сперте повітря, яке ганяється кондиціонером

Тобто повітря в кімнаті те саме, лише його охолоджують. А в приміщенні циркулюють одні і ті самі бактерії. Спробуйте що дві години виходити подихати свіжим повітрям або відкривайте час від часу вікна в кімнаті.

2. Алергія на пил

Основними симптомами є кашель, реакція проявляється по типу астматичних. Частіше робіть вологе прибирання та періть тканинні покриття, користуйтеся мийним пилососом.



3. Чутливість до дуже сухого або занадто вологого повітря в приміщенні

При таких симптомах як кашель, сухість у носі або першіння в горлі, зверніть увагу на вологість в кімнаті. Можна придбати спеціальні зволожувачі та іонізатори повітря.

4. Чутливість до різких змін температур

Вам важко, коли в офісі кондиціонер включили на позначці на +18, а надворі +30. Спробуйте поступово знижувати температуру, щогодини змінюєте позначку.

5. Алергія на пропіленгліколь

В погано переносите цю хімічну речовину, яка застосовується у багатьох системах кондиціонування повітря. Проконсультуйтеся з лікарем і якщо у вас справді алергія, то варто змінити кондиціонер на такий, що не використовує цю речовину.