15:31
21 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
30°C 17°C
  • середа
    23°C 15°C
  • четвер
    24°C 11°C
  • п'ятниця
    28°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Весільний генерал Путін. Економія туалетного паперу
Вєсті Кремля
21:33, 20 серпня
Вєсті.UA. Страшне поповнення Рабіновича. Ляшко VS Бред Пітт
Вєсті.UA
20:28, 20 серпня
Дерибан на Закарпатті: чому 600 селян отримали землю і відмовились від неї в один день
ЦРУ
09:00, 17 серпня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Школа по-радянськи
Згадати все
22:58, 17 серпня
Телеканал новин 24 Новини Здорове життя
ДТП НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Чи існує алергія на кондиціонер

542 Читать новость на русском
Чи існує алергія на кондиціонер
Чи існує алергія на кондиціонер / aireone.com

Деякі люди починають кашляти та чхати, щойно відчують на собі повітря з кондиціонера.

Відтак, вони вважають, що мають алергію на кондиціонер, пише Tochka.net.

Читайте також: 4 дієтичні продукти, що призводять до переїдання

Проте експерти переконують, що алергія на кондиціонер є міфом. Реакція людини на охолоджене повітря з кондиціонера може бути через кілька причин.

1. Реакція на сперте повітря, яке ганяється кондиціонером

Тобто повітря в кімнаті те саме, лише його охолоджують. А в приміщенні циркулюють одні і ті самі бактерії. Спробуйте що дві години виходити подихати свіжим повітрям або відкривайте час від часу вікна в кімнаті.

via GIPHY

2. Алергія на пил

Основними симптомами є кашель, реакція проявляється по типу астматичних. Частіше робіть вологе прибирання та періть тканинні покриття, користуйтеся мийним пилососом.


3. Чутливість до дуже сухого або занадто вологого повітря в приміщенні

При таких симптомах як кашель, сухість у носі або першіння в горлі, зверніть увагу на вологість в кімнаті. Можна придбати спеціальні зволожувачі та іонізатори повітря.

4. Чутливість до різких змін температур

Вам важко, коли в офісі кондиціонер включили на позначці на +18, а надворі +30. Спробуйте поступово знижувати температуру, щогодини змінюєте позначку.

5. Алергія на пропіленгліколь

В погано переносите цю хімічну речовину, яка застосовується у багатьох системах кондиціонування повітря. Проконсультуйтеся з лікарем і якщо у вас справді алергія, то варто змінити кондиціонер на такий, що не використовує цю речовину.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я Алергія Здорове життя
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Как украинцам использовать выборы, чтобы изменить страну
сьогодні, 15:01 Как украинцам использовать выборы, чтобы изменить страну
Блог Соцмережі
Тимошенко лідирує у президентських рейтингах: обурливі факти про Леді Ю
сьогодні, 13:05 Тимошенко лідирує у президентських рейтингах: обурливі факти про Леді Ю
5410
6 самых интересных новых профессий будущего
сьогодні, 12:01 6 самых интересных новых профессий будущего
Володимир Співаковський
Стрілянина у Харкові: останні новини та головні версії
сьогодні, 11:05 Стрілянина у Харкові: останні новини та головні версії
Євгенія Мазур
В Україні заборонили відомий антисептик
сьогодні, 10:21 В Україні заборонили відомий антисептик
Кір в Україні: симптоми небезпечної хвороби та його профілактика
 10 січня , 16:03
Чому не варто поступатись місцем літнім людям: пояснення медиків
 8 листопада 2017 , 22:24
Чим загрожує жінці відсутність сексу
26 жовтня 2017 , 22:11
Це несправедливо, – екс-керівник Генштабу вказав на цинізм Заходу щодо України
8 квітня , 22:54
Пенсійна реформа: стало відомо, яку доплату пенсіонери отримають у листопаді
 1 листопада 2017 , 13:58
Священик, що влаштував "п’яну" ДТП на Рівненщині, виявився рецидивістом
 9 листопада 2017 , 20:47
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук