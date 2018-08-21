Чи існує алергія на кондиціонер
Деякі люди починають кашляти та чхати, щойно відчують на собі повітря з кондиціонера.
Відтак, вони вважають, що мають алергію на кондиціонер, пише Tochka.net.
Читайте також: 4 дієтичні продукти, що призводять до переїдання
Проте експерти переконують, що алергія на кондиціонер є міфом. Реакція людини на охолоджене повітря з кондиціонера може бути через кілька причин.
1. Реакція на сперте повітря, яке ганяється кондиціонером
Тобто повітря в кімнаті те саме, лише його охолоджують. А в приміщенні циркулюють одні і ті самі бактерії. Спробуйте що дві години виходити подихати свіжим повітрям або відкривайте час від часу вікна в кімнаті.
2. Алергія на пил
Основними симптомами є кашель, реакція проявляється по типу астматичних. Частіше робіть вологе прибирання та періть тканинні покриття, користуйтеся мийним пилососом.
3. Чутливість до дуже сухого або занадто вологого повітря в приміщенні
При таких симптомах як кашель, сухість у носі або першіння в горлі, зверніть увагу на вологість в кімнаті. Можна придбати спеціальні зволожувачі та іонізатори повітря.
4. Чутливість до різких змін температур
Вам важко, коли в офісі кондиціонер включили на позначці на +18, а надворі +30. Спробуйте поступово знижувати температуру, щогодини змінюєте позначку.
5. Алергія на пропіленгліколь
В погано переносите цю хімічну речовину, яка застосовується у багатьох системах кондиціонування повітря. Проконсультуйтеся з лікарем і якщо у вас справді алергія, то варто змінити кондиціонер на такий, що не використовує цю речовину.
Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.