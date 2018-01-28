Чи існує безпечний рівень куріння сигарет: відповідь науковців

Скорочення кількості викурених сигарет не допомагає значно знизити ризик серцевих захворювань та інсульту.

Про це повідомляє ВВС.

Вчені проаналізували 141 дослідження, що були опубліковані в медичному виданні BMJ.

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Науковці з’ясували, що звичка викурювати 20 сигарет на день призведе до семи серцевих нападів або інсульту у групі з 100 людей середнього віку. Але якщо вони різко скоротять паління до однієї цигарки на день, то все одно це призведе до трьох серцевих нападів.

Фактично результати дослідження показали, що не існує безпечного рівня паління, який вберіг би від таких хвороб.

При цьому експерти відзначили, що люди, які зменшують кількість сигарет, цілком можуть кинути шкідливу звичку.