Чи корисна морська вода для здоров’я

Літо – чудова і бажана пора для відпочинку. Особливо популярним є відпочинок на морі. Та чи насправді морська вода дає організму ту користь, про яку говорять.

Зі слів медиків, морська вода справді є дуже цілющою для організму людини, передає Ukrhealth.

Моська сіль, яка є у воді, щедро насичена магнієм, кальцієм, калієм та іншими важливими речовинами – 1 літр морської води містить 35 г солі.

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Сіль, як чудовий антисептик, знищує бактерії, які викликають вугри і запалення, загоює дрібні ранки на шкірі. Також морська сіль допомагає регулювати виділення шкірного жиру і навіть бореться з легкими формами екземи. Таку властивість їй надає магній — протизапальний та протимікробний мінерал.

Мінерали солі відкривають пори, що сприятливо впливає на кровообіг та очищення шкіри. Море чудово тонізує тіло, розслаблює м’язи та покращує циркуляцію крові.

Окрім того, холодна солона вода зміцнює імунітет, стимулює роботу кровоносної системи, тонізує судини і загартовує організм, виробляючи гормони ендорфін та адреналін.

І ще одна чудова властивість морської води – купання розслабляє розум, людина відчуває себе оновленою та зарядженою енергією і позитивом. Саме магній у солі має властивість заспокоювати і знімати стрес.

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