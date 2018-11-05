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      Чи корисна шкільна їжа з автомата: відповідь дієтолога

      81 Читать новость на русском
      Чи корисна шкільна їжа з автомата
      Чи корисна шкільна їжа з автомата / mprnews.org

      Харчування дитини спершу залежить від її батьків та тих людей, що її оточують. Та вже у школі вона може обрати, що їсти і скільки.

      Про це пише дієтолог Світлана Фус у Facebook.

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      Такий вибір залежить від двох факторів: власний приклад батьків та школа.

      Якщо дорослі будуть показувати, що вони вживають корисну їжу, що погано їсти фаст-фуд та солодощі, то дитина буде наслідувати цей приклад. Вчителі на уроках можуть розповідати своїм учням про те, яка їжа корисна, а яка – шкідлива.

      Та під час перерви дитина бачить автомати, у яких можна купити сухі сніданки, соки, нектари, вафлі, круасани, тощо.

      Шкільна їжа з автомата: шкода
      Шкільна їжа з автомата: шкода

      За словами дієтолога, всі продукти, що є в автоматах, не належать до здорової їжі.

      Вони містять велику кількість цукру та шкідливого жиру. Вживання такої їжі призводить не лише до ожиріння, а й негативно впливає на розвиток нервової системи, послаблює загальну опірність організму, спричинює розвиток карієсу та багато інших проблем.

       
      Ожиріння – симптоми
      • надлишкова маса тіла;
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      • пітливість;
      • дратівливість;
      • постійна спрага;
      • нічний голод;
      • запаморочення.

      Щоб продукт зберігався тривалий час 6-12 місяців, виробники додають консерванти, харчові домішки. Дієтолог пояснює, що такі продукти не мають жодної поживної цінності. До того ж, така їжа може спричинити харчову залежність.

      У пакеті соку 200 мілілітрів міститься 80-85 ккал, у нектарі 125 мл – 45 ккал. 80 грамів вафель містять 414 ккал, а подушечки з какао – сухий сніданок має 315 ккал.

      Шкільна їжа з автомата: шкода
      Шкільна їжа з автомата: шкода

      Підрахувавши калорії споживання соку чи нектару з солодким продуктом маємо 360-500 ккал. Та вони є "порожніми", тобто не є поживними для організму. У раціоні дорослого такі калорії повинні складати 10% від загальної кількості енергії, а у раціоні дитини їх повинно бути значно менше.

      Саме тому дієтолог радить говорити з дітьми про калорійність продуктів, розповідати, чим шкідливе вживання фаст-фуду та солодощів.

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Діти Дитяче харчування Ожиріння
      Джерело: 24 Канал
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