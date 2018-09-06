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Чи корисне для здоров'я вегетаріанство

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Чи корисне для здоров'я вегетеріанство
Чи корисне для здоров'я вегетеріанство / dpchas.com.ua

Виключення з раціону м'яса тварин стало способом життя для багатьох людей. Та чи насправді така дієта є повноцінною, збалансованою та корисною для здоров’я?

Як зазначила виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook, навколо вегетаріанства існує багато міфів. Зокрема, що вегетаріанці отримують менше поживних речовин з їжі та їм не бажано займатись спортом.

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Правильно спланований вегетаріанський раціон харчування є здоровим, збалансованим та в багатьох випадках корисним для профілактики багатьох захворювань. Така дієта підходить для людей на всіх етапах життєвого циклу, в тому числі жінкам під час вагітності й лактації, немовлятам, дітям, підліткам, людям похилого віку, а також спортсменам,
– зазначила Супрун.

Вегетаріанство є корисним для профілактики багатьох захворювань

Вегетаріанство є корисним для профілактики багатьох захворювань

Здоровий рослинний раціон (овочі, фрукти, насіння) та повноцінна заміна тваринного білка на рослинний (бобові, соєві продукти, горіхи) є чудовим способом профілактики та зменшення ризику появи багатьох хвороб – серцево-судинних захворювань, надмірної ваги, ожиріння та деяких видів раку.

Якщо не їсти м’яса і компенсувати це малопоживною їжею – не варто очікувати на якісь корисні ефекти для здоров’я.

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У вегетаріанстві важлива повноцінна заміна тваринного білка на рослинний

У вегетаріанстві важлива повноцінна заміна тваринного білка на рослинний

До вегетаріанства треба підходити розумно та зважено – повільно та поступово прибирати м’ясо чи інші продукти тваринного походження зі свого раціону, правильно планувати свій раціон, щоб отримувати достатньо поживних речовин.

"Будьте реалістичними. Якщо не дуже любите фрукти чи овочі – це може стати проблемою. Обов’язково консультуйтеся зі своїм лікарем! Він допоможе обрати найкращу стратегію переходу на новий стиль життя", – додала Супрун.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я Дієти Уляна Супрун Міністерство охорони здоров’я Профілактика захворювань Поради
Джерело: 24 Канал
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