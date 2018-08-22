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Чи корисний блакитний чай-матча для здоров'я

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Блакитний чай-матча: властивості
Блакитний чай-матча: властивості / eda.bit.ua

Гарячий або холодний напій з щільною волошкової піною заполонив соцмережі. Та чи безпечний такий тренд для організму?

Як передає Еlle, блакитний матчу-латте, на відміну від зеленого, робиться не з листя чайного дерева, а з пелюсток тайського квітки, Butterfly Pea Tea. 

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Напій містить кофеїн, має м'який і пролонгований ефект, не викликає сонливості після закінчення відчуття бадьорості. Також чай містить антиоксиданти.

У деяких країнах цю тайську квітку використовують як антидепресант, адже матча має розслаблюючий ефект. Напій з цієї квітки покращує пам'ять, знімає тривожність і допомагає боротися зі стресом.

Ще одна властивість блакитного напою – він знижує апетит. Волошковий чай вранці з рослинного молока допоможе протриматися ситим до обіду.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я Здорове харчування
Джерело: 24 Канал
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