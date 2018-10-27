Чи корисний фтор і як він впливає на організм

Фтор – це отруйний газ жовтого відтінку, який негативно впливає на здоров'я. Проте він повинен бути присутнім в організмі людини.

По це пише дитячий стоматолог Катерина Кузнєцова в Instagram.

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Фтор необхідний для мінерального обміну, зокрема, для росту волосся, міцність та загальне здоров’я зубів та кісток.

Які функції виконує фтор:

зміцнення емалі; допомога кровотворним процесам; виведення небезпечних речовин радіонуклідів; зупинення розвитку остеопорозу; посилення імунної системи; бере участь у ферментативних і біохімічних реакціях; прискорення зрощення кісток; запобігання карієсу і пародонтозу.



Які функції виконує фтор

Достатня кількість фтору добре впливає на організм людини. При відсутності фтору виникає крихкість кісткових тканин, випадіння волосся, ламкість нігтів, слабкість кісток, карієс.

Недостатня кількість фтору тягне за собою ще погане засвоєння заліза і як наслідок, – залізодефіцитну анемію.

Добова норма фтору – 0,5 – 4 міліграми.



Добова норма фтору – 0,5 – 4 міліграми

У невеликих кількостях фтор може бути дуже небезпечним. Він впливає шишкоподібне тіло головного мозку руйнуючи її, і тим самим впливаючи на IQ. Також надлишок фтору може спричиняти стоматологічне захворювання як флюороз.

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