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      Чи корисний фтор і як він впливає на організм

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      Фтор міститься у зубній пасті
      Фтор міститься у зубній пасті / oesmiles.com

      Фтор – це отруйний газ жовтого відтінку, який негативно впливає на здоров'я. Проте він повинен бути присутнім в організмі людини.

      По це пише дитячий стоматолог Катерина Кузнєцова в Instagram.

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      Фтор необхідний для мінерального обміну, зокрема, для росту волосся, міцність та загальне здоров’я зубів та кісток.

      Які функції виконує фтор:

      1. зміцнення емалі;
      2. допомога кровотворним процесам;
      3. виведення небезпечних речовин радіонуклідів;
      4. зупинення розвитку остеопорозу;
      5. посилення імунної системи;
      6. бере участь у ферментативних і біохімічних реакціях;
      7. прискорення зрощення кісток;
      8. запобігання карієсу і пародонтозу.

      Які функції виконує фтор
      Які функції виконує фтор

      Достатня кількість фтору добре впливає на організм людини. При відсутності фтору виникає крихкість кісткових тканин, випадіння волосся, ламкість нігтів, слабкість кісток, карієс.

      Недостатня кількість фтору тягне за собою ще погане засвоєння заліза і як наслідок, – залізодефіцитну анемію.

      Добова норма фтору – 0,5 – 4 міліграми.

      Добова норма фтору – 0,5-4 міліграми
      Добова норма фтору – 0,5 – 4 міліграми

      У невеликих кількостях фтор може бути дуже небезпечним. Він впливає шишкоподібне тіло головного мозку руйнуючи її, і тим самим впливаючи на IQ. Також надлишок фтору може спричиняти стоматологічне захворювання як флюороз.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Привет, друзья, вы показали?‍♀️ мне свою заинтересованность в информации о влиянии фтора на организм в целом, поэтому рассказываю️ ⠀ Вы не забывайте, пожалуйста, ставить ️лайк, что улучшает ранжирование поста. ⠀ Так вот, Фтор – это ядовитый газ желтого оттенка, который негативно влияен на здоровье, но его присутствие в организме человека обязательно! ⠀ ️Объясню почему: Фторважный участник минерального обмена, в том числе, он влияет и на рост волос, прочность и общее здоровье костей и зубов. ⠀ Сохраняйте в закладки полезные свойства этого неоднозначного фтора: Вместе с кальцием укрепляет эмаль, Помогает кроветворным процессам, Выводит радионуклиды, Тормозит развитие остеопороза, Усиливает иммунную систему, Участвует в ферментативных и биохимических реакциях, Помогает усваивать железо, Ускоряет сращивание костей, Предотвращает кариес и пародонтоз. ⠀ Однако во всем хороша гармония. Если фтора достаточно, он работает во благо, а если нет, вы заметите хрупкость костных тканей, выпадение волос, ломкостью ногтей, слабость костей, начнет появляется кариес, что особенно сильно заметно у детей. И недостаток фтора потянет за собой еще и плохое усвоение железа и как следствие, железодефицитную анемию. ⠀ Чтобы покрыть суточную норму данного вещества, достаточно получать его в количестве 0,5-4 мг. Это можно решить, скорректировав свое питание. ⠀ Но а в больших количествах фтор даже опасен. Несмотря на все свои положительные свойства, когда фтора явный «перебор», он способен серьёзно навредить здоровью. Фтор влияет на шишковидную железу головного мозга разрушая ее, и тем самым влияя на? IQ. Об этом писал британский журнал The Lancet в 2006г. и подтвердила это месяц спустя американская газета Environmental Health Perspectives. ⠀ Останавливаться на том, что избыток фтора вызывает такое стоматологическое заболевание как флюороз и как относиться к тому, что он входит в состав некоторых зубных паст, думаю не нужно, не так давно я об этом очень подробно уже рассказывала, а если вы пропустили информацию, советую посмотреть по тегу #учуиметьздоровыезубы ⠀ Друзья, я смогла ответить на ваши вопросы или нет Пишите в комментариях

      A post shared by ДЕТСКИЙ СТОМАТОЛОГ Катерина (@dr.kyznetsova) on

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      Теги: Здоров'я Здорове життя Гігієна
      Джерело: 24 Канал
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