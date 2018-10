Чи корисний фтор і як він впливає на організм

Привет, друзья, вы показали?‍♀️ мне свою заинтересованность в информации о влиянии фтора на организм в целом, поэтому рассказываю️ ⠀ Вы не забывайте, пожалуйста, ставить ️лайк, что улучшает ранжирование поста. ⠀ Так вот, Фтор – это ядовитый газ желтого оттенка, который негативно влияен на здоровье, но его присутствие в организме человека обязательно! ⠀ ️Объясню почему: Фторважный участник минерального обмена, в том числе, он влияет и на рост волос, прочность и общее здоровье костей и зубов. ⠀ Сохраняйте в закладки полезные свойства этого неоднозначного фтора: Вместе с кальцием укрепляет эмаль, Помогает кроветворным процессам, Выводит радионуклиды, Тормозит развитие остеопороза, Усиливает иммунную систему, Участвует в ферментативных и биохимических реакциях, Помогает усваивать железо, Ускоряет сращивание костей, Предотвращает кариес и пародонтоз. ⠀ Однако во всем хороша гармония. Если фтора достаточно, он работает во благо, а если нет, вы заметите хрупкость костных тканей, выпадение волос, ломкостью ногтей, слабость костей, начнет появляется кариес, что особенно сильно заметно у детей. И недостаток фтора потянет за собой еще и плохое усвоение железа и как следствие, железодефицитную анемию. ⠀ Чтобы покрыть суточную норму данного вещества, достаточно получать его в количестве 0,5-4 мг. Это можно решить, скорректировав свое питание. ⠀ Но а в больших количествах фтор даже опасен. Несмотря на все свои положительные свойства, когда фтора явный «перебор», он способен серьёзно навредить здоровью. Фтор влияет на шишковидную железу головного мозга разрушая ее, и тем самым влияя на? IQ. Об этом писал британский журнал The Lancet в 2006г. и подтвердила это месяц спустя американская газета Environmental Health Perspectives. ⠀ Останавливаться на том, что избыток фтора вызывает такое стоматологическое заболевание как флюороз и как относиться к тому, что он входит в состав некоторых зубных паст, думаю не нужно, не так давно я об этом очень подробно уже рассказывала, а если вы пропустили информацию, советую посмотреть по тегу #учуиметьздоровыезубы ⠀ Друзья, я смогла ответить на ваши вопросы или нет Пишите в комментариях

A post shared by ДЕТСКИЙ СТОМАТОЛОГ Катерина (@dr.kyznetsova) on Sep 30, 2018 at 4:13am PDT