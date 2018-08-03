Чи корисно снідати кукурудзяними пластівцями

У багатьох сім'ях є традиція снідати пластівцями з молоком. Але варто подумати – чи це корисно для здоров'я.

Дослідники зі Стенфордського університету провели експеримент, після якого заявили триматися якомога далі від кукурудзяних пластівців, передає Zdorovia.

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Адже навіть у абсолютно здорових людей після такого сніданку відбуваються небезпечні різкі стрибки рівня цукру у крові.

Хоч кукурудзяні пластівці виготовлені з цільнозернових злаків та містять багато вітамінів, мінерали та клітковину, сам цей продукт має ще й багато цукру.

Кукурудзяні пастівці дуже шкідливі для здоров'я

У групи добровольців пластівці з молоком викликали набагато сильніші стрибки рівня цукру, ніж навіть бутерброди з арахісовим маслом.

А стрибки рівня цукру у крові, у людей, які їдять пластівці, небезпечні не лише метаболічними розладами, а й різким відчуттям голоду, що може спровокувати набір ваги.

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