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Чи корисно снідати кукурудзяними пластівцями

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Чи корисно снідати кукурудзяними пластівцями
Чи корисно снідати кукурудзяними пластівцями / k-medical.com.ua

У багатьох сім'ях є традиція снідати пластівцями з молоком. Але варто подумати – чи це корисно для здоров'я.

Дослідники зі Стенфордського університету провели експеримент, після якого заявили триматися якомога далі від кукурудзяних пластівців, передає Zdorovia.

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Адже навіть у абсолютно здорових людей після такого сніданку відбуваються небезпечні різкі стрибки рівня цукру у крові.

Хоч кукурудзяні пластівці виготовлені з цільнозернових злаків та містять багато вітамінів, мінерали та клітковину, сам цей продукт має ще й багато цукру.

Кукурудзяні пастівці дуже шкідливі для здоров'я

Кукурудзяні пастівці дуже шкідливі для здоров'я

У групи добровольців пластівці з молоком викликали набагато сильніші стрибки рівня цукру, ніж навіть бутерброди з арахісовим маслом. 

А стрибки рівня цукру у крові, у людей, які їдять пластівці, небезпечні не лише метаболічними розладами, а й різким відчуттям голоду, що може спровокувати набір ваги.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здорове харчування LifeStyle Здоров'я Здорове життя
Джерело: 24 Канал
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