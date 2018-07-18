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Телеканал новин 24 Новини Здорове життя

Чи корисно спати вдень: несподівані факти

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Чи корисний денний сон
Чи корисний денний сон / Фото з відкритих джерел

Більшість дорослих вважають, що короткочасний денний сон корисний лише для дітей. Насправді це не так, адже такий сон корисний для організму.

Останнім часом багато людей регулярно недосипають або ж через неякісний сон цілий день відчувають втому і сонливість, передає Zhyvyaktyvno.

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Короткий сон вдень навряд чи сповна компенсує поганий сон вночі, але короткий відпочинок тривалістю у 20 - 30 хвилин все ж вам допоможе.

Зокрема, короткий денний сон допомагає відновити здатність концентрувати увагу, підвищити працездатність, зменшити ймовірність помилкових дій, а відповідно, і нещасних випадків. 

via GIPHY

У NASA проведи дослідження, під час якого вивчали поведінку військових льотчиків і аеронавтів у стані дефіциту сну. З'ясувалось, що 40-хвилинний денний сон на 34% підвищував їх працездатність і на 100% – уважність.

Окрім того, денний сон за розкладом приписаний особам, які страждають на нарколепсію. Окрім того, "поспати вдень" має ще й психологічні переваги – чудовий спосіб релаксації і відновлення сил. 

Що таке нарколепсія? Це захворювання нервової системи, що супроводжується порушенням активності та характеризується денними приступами непереборного сну і нападами раптового засипання.

 

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Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я
Джерело: 24 Канал
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