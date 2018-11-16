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      Чи легко потрапити до Верховної Ради звичайним громадянам: дослідження

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      У будівлю Верховної Ради можуть потрапити лише обрані. а точніше – народні депутати та їх помічники. Для журналістів роблять спеціальні картки акредитації, але пропускають лише за наявністю редакційного посвідчення. А для звичайних українців доступ до будівлі Верховної Ради обмежений.

      Хоча на сайті парламенту можна залишити запит на відвідування пленарного засідання.

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      Робити це треба не пізніше за 5 робочих днів до бажаної дати відвідування. Аби спробувати потрапити до парламенту без журналістської акредитації, як звичайна українка, журналістка 24 каналу зареєструвалася на сайті.

      Знайшла необхідний розділ і здивувалася. Адже на пленарний тиждень з 20 до 23 листопада вже взагалі не можна записатися. А на перші чотири пленарні дні грудня – ліміт бажаючих вичерпаний, тож на цьому спроба потрапити до парламенту без картки акредитації провалилася.

      Чому так, пояснюють в апараті Верховної Ради.

      Кількість відвідувачів визначається із фізичної і технічної можливості одночасного перебування осіб у відповідному секторі гостьової ложі. І на даний час складає 11 осіб,
      – сказала співробітниця управління документального забезпечення апарату ВР Наталія Ульянченко.

      До Верховної Ради також можна потрапити на безкоштовну екскурсію. Їх проводять для школярів, студентів, держслужбовців та зарубіжних гостей. В парламенті запевняють – їх кількість за останні роки збільшилася.

      Втім, навіть потрапивши до парламенту, можуть виникнути ускладення. Адже всередині будівля зовсім не пристосована для людей з інвалідністю та відвідувачів із маленькими дІтьми. Жодних пандусів та пеленальних кімнат.

      Верховна Рада зсередини
      Верховна Рада зсередини

      Нардеп Вікторія Пташник нещодавно вдруге стала мамою. Вона поділилася власним досвідом, коли приходила на голосування за Антикорупційний суд, тоді дитині було менше місяця.

      У нас були такі нюанси, коли нам треба було змінити підгузник. Ми його змінювали прямо у дитячому візочку. Тоді просили кабінет одного з працівників апарату Верховної Ради,
      – сказала народна депутатка від "Самопомочі" Вікторія Пташник.

      Зовсім інша ситуація за кордоном. Наприклад, в парламентах Шотландії, Великобританії, Нової Зеландії та Австралії для людей із вадами зору завжди є черговий собака, якому дозволено знаходитися у сесійній залі у секторі для гостей. А відвідувачам з вадами слуху за попередньою домовленістю надають перекладача.

      Верховна Рада
      Верховна Рада

      Там в парламент США можна потрапити без будь-яких попередніх записів. Та навіть побачити кабінети конгресменів. Керівник програми РАДА USAID Ігор Когут каже – в українському парламенті треба запровадити інформаційний центр.

      Будь-яка людина ,яка потрапила до столиці мала би підійти в спеціально зведене приміщення, де можна подивитися, хто його депутат, чи її представник в парламенті, яку фракцію цей політик представляє,
      – відповів директор програми USAID РАДА Ігор Когут.

      Але і це у Верховній Раді з'явиться не скоро. В першу чергу треба створити освітній центр, де б для учнів та студентів проводили різні квести та інтерактивні заняття на знання Конституції України, законодавства та парламенту.

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      Адже Верховна Рада – це не лише місце, де депутати засідають, іноді чубляться та домовляються про корупційні схеми, це інституція, яка має працювати для людей, оновлюватися і бути сучасною.

      Автор: Анастасія Кримова
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Новини Києва
      Джерело: 24 канал
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