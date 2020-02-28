07:04
28 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Дизайн Афіша Auto Освіта Likar Сім'я Покер Інвестиції
      more
      КОРОНАВІРУС COVID-19 НОВИНИ ТУРЕЧЧИНИ НОВІ САНЖАРИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Двійники Путіна існують. Призначення російських робокопів
      Вєсті Кремля
      23:29, 27 лютого
      Вєсті.UA: Вілкул заліг на дно. Малюська стає баристою
      Вєсті.UA
      19:43, 27 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      КОРОНАВІРУС COVID-19 НОВИНИ ТУРЕЧЧИНИ НОВІ САНЖАРИ

      Чи лікуватимуть українців в Італії від коронавірусу та чи буде евакуація: пояснення посла

      - Читать новость на русском
      Українців з Італії евакуйовувати не збираються / Колаж 24 каналу

      Сценарій евакуації українців з Італії через коронавірус не розглядають. Адже між країнами – нормальне сполучення, тож ті, хто бажає повернутися на Батьківщину, можуть зробити це самостійно. До того ж, в Італії – хороша медицина, тож і туристи, і ті українці, які там мешкають, отримають за потреби повноцінне та якісне лікування.

      Про це говорив надзвичайний і повноважний посол України в Італії Євген Перелигін в ефірі "Право на владу" у ніч з 27 на 28 лютого. 

      Читайте також: В Жулянах чергуватиме вертоліт, який працював у Конго під час епідемії Ебола, – Аваков

      Чи буде евакуація українців з Італії

      За словами пана посла, евакуйовувати українців немає сенсу: "Відверто кажучи, ми не розглядаємо сценарій евакуації". Причин цьому є щонайменше дві. 

      Сьогодні з Італії до України літає приблизно 50 рейсів на тиждень. Будь-який українець, який вважає, що він має повернутися, щоб пройти лікування чи зробити тест, може скористатися літаком. Або є понад сотня автобусних маршрутів,
      – пояснив Перелигін першу причину. 

      Другою ж причиною посол вказав те, що в Італії – значно якісніше медичне обслуговування. Мовляв, і ВООЗ, і ЄС підтвердили, що "система охорони здоров'я в Італії – одна з найкращих у світі".

      "Транспортне сполучення між Італією та рештою країн – існує. Немає жодних застережень щодо поїздки чи перельоту з Італії в будь-яку країну, включно з Україною", – окремо наголосив Перелигін. 

      Заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко додав, що "евакуацію здійснюють з тієї країни, в якій оголошено карантин, і в якій заборонено вільне пересування за межі країни". Ніде у світі, крім Уханя в Китаї, карантин не вводили. 

      Чи зможуть українці лікуватися в Італії

      • Українці, які живуть в Італії офіційно – тобто, мають дозвіл на проживання, – в разі потреби зможуть отримати медичні послуги навіть безкоштовно. 
      • Громадяни України, які поїхали до Італії як туристи, повинні мати договір страхування, який покриває витрати на лікування – якщо таке лікування буде потрібне.

      За словами посла України в Італії, виклик медиків "швидкої допомоги" в країні також є безкоштовним. 

      Який стан здоров'я в українки, що заразилася коронавірусом в Італії

      Також Перелигін прокоментував ситуацію українки, яка заразилася коронавірусом в Італії. За словами дипломата, перебіг хвороби відбивається на організмі жінки як звичайний грип.

      Водночас батьки хворої запевнили, що не потребують додаткової допомоги – у лікарні в Неаполі вони мають усе необхідне. 

      Тим часом у Франції за добу вдвічі зросла кількість заражених коронавірусом

      10 помилок в сексі, які позбавляють вас оргазму
      сьогодні
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Коронавірус Covid-19 МЗС України Міністерство охорони здоров’я
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 07:01 Окупація Білорусі Росією: експерти проаналізували можливі сценарії
      Анатолій Максимов
      сьогодні , 06:50 Як живуть діти українських політиків за кордоном
      Ярослав Голобородько
      27 лютого , 14:02 Чи впливає коронавірус на Україну?
      27 лютого , 14:00 Orbi Luxe Palace: чому ви захочете інвестувати в нерухомість в сонячному Батумі
      27 лютого , 23:53 "Шахтар" у божевільному матчі з шістьма голами пробився в 1/8 фіналу Ліги Європи – відео
      Юрій Семенюк
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук