Чи лікуватимуть українців в Італії від коронавірусу та чи буде евакуація: пояснення посла

Сценарій евакуації українців з Італії через коронавірус не розглядають. Адже між країнами – нормальне сполучення, тож ті, хто бажає повернутися на Батьківщину, можуть зробити це самостійно. До того ж, в Італії – хороша медицина, тож і туристи, і ті українці, які там мешкають, отримають за потреби повноцінне та якісне лікування.

Про це говорив надзвичайний і повноважний посол України в Італії Євген Перелигін в ефірі "Право на владу" у ніч з 27 на 28 лютого.

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Чи буде евакуація українців з Італії

За словами пана посла, евакуйовувати українців немає сенсу: "Відверто кажучи, ми не розглядаємо сценарій евакуації". Причин цьому є щонайменше дві.

Сьогодні з Італії до України літає приблизно 50 рейсів на тиждень. Будь-який українець, який вважає, що він має повернутися, щоб пройти лікування чи зробити тест, може скористатися літаком. Або є понад сотня автобусних маршрутів,

– пояснив Перелигін першу причину.

Другою ж причиною посол вказав те, що в Італії – значно якісніше медичне обслуговування. Мовляв, і ВООЗ, і ЄС підтвердили, що "система охорони здоров'я в Італії – одна з найкращих у світі".

"Транспортне сполучення між Італією та рештою країн – існує. Немає жодних застережень щодо поїздки чи перельоту з Італії в будь-яку країну, включно з Україною", – окремо наголосив Перелигін.

Заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко додав, що "евакуацію здійснюють з тієї країни, в якій оголошено карантин, і в якій заборонено вільне пересування за межі країни". Ніде у світі, крім Уханя в Китаї, карантин не вводили.

Чи зможуть українці лікуватися в Італії

Українці, які живуть в Італії офіційно – тобто, мають дозвіл на проживання, – в разі потреби зможуть отримати медичні послуги навіть безкоштовно.

Громадяни України, які поїхали до Італії як туристи, повинні мати договір страхування, який покриває витрати на лікування – якщо таке лікування буде потрібне.

За словами посла України в Італії, виклик медиків "швидкої допомоги" в країні також є безкоштовним.

Який стан здоров'я в українки, що заразилася коронавірусом в Італії

Також Перелигін прокоментував ситуацію українки, яка заразилася коронавірусом в Італії. За словами дипломата, перебіг хвороби відбивається на організмі жінки як звичайний грип.

Водночас батьки хворої запевнили, що не потребують додаткової допомоги – у лікарні в Неаполі вони мають усе необхідне.

Тим часом у Франції за добу вдвічі зросла кількість заражених коронавірусом