Чи має Порошенко шанс потрапити у другий тур виборів: відповідь журналістки

Якщо Петро Порошенко вирішить балотуватися Президенти України, то у нього є шанси потрапити у другий тур виборів 2019 року.

Про це у програмі "Що це було?" розповіла шеф-редакторка сайту LB.ua Соня Кошкіна.

Читайте також: Вибори президента України-2019: хто піде та які у них шанси

Щодо переобрання, то я не можу сказати. На мою думку, той, хто говорить, що президентом точно стане Порошенко, чи Тимошенко, чи Зеленських, чи будь-хто інший, – це шарлатанство. Ми не можете цього знати, бо ситуація змінюється дуже стрімко. Якщо одні прогнози були весною, потім зовсім інші влітку та восени, то я б не давала сто відсотків нікому,

– пояснила Кошкіна.

За її словами, важко оцінити у відсотках, що дає Порошенку зі старту на виборах адмінресурс. Якщо під ним адміністративна вертикаль, то це звичайно велика допомога. Інші кандидати теж можуть "побудувати таку сітку, однак, вони на неї витрачатимуть більші гроші та організаційні зусилля, ніж це зроблять люди президента".

Що таке адміністративний ресурс? Це можливість кандидатів на вибори або партій використовувати своє політичне становище або зв'язки з урядовими установами з метою впливу на результати виборів.

Нагадаємо, президентські вибори відбудуться 31 березня 2019 року. Згідно з опитуванням, проведеним групою "Рейтинг", чинний глава держави Петро Порошенко нині лише третій і його результат складає усього 11,1%. Це майже вдвічі менше за показники Юлії Тимошенко – 20.8%. Володимира Зеленського підтримують 13,4%.



Станом на 17 січня 11 осіб подали документи до Центральної виборчої комісії на участь в президентських виборах, які відбудуться у березні 2019 року.

Дивіться повний випуск програми "Що це було?" за 16 січня 2019 року: