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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Чи має шанс "Олімпік" на перемогу у матчі проти "Шахтаря": прогноз букмекерів

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ФК "Олімпік" зіграє проти "Шахтаря"
ФК "Олімпік" зіграє проти "Шахтаря" / ФК "Олімпік"

На День Незалежності України 24 серпня у центрі Києва відбудеться донецьке дербі – "Олімпік" прийматиме "Шахтар". Букмекери оцінили шанси кожної з команд на перемогу.

Букмекери не надто вірять у перемогу "Олімпіка". І якщо різниця в коефіцієнтах на перемогу "Шахтаря" доволі незначна (на рівні похибки), то щодо "Олімпіка" різниця між різними букмекерськими конторами складає 13,5.

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Найбільший коефіцієнт на перемогу "Олімпіка" виставив PariMatch. Вони оцінили перемогу в 35,5. У той час на "Шахтар" коефіцієнт складає лише 1,12. На те, що команди зіграють у нічию – 7,60.

Найменше перемога "Олімпіка" оцінена в Marathon bet – у 22,0. Щодо "гірників", то їх перемога отримала коефіцієнт 1,153.  Нічия у донецькому дербі – 7,80.

Щодо "Фаворит спорт", то їх експерти на перемогу "Олімпіка" виставили коефіцієнт 29,0. На перемогу "Шахтаря" – 1,11. Зате тут найвищий коефіцієнт на нічию у матчі – 8,50.

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Варто додати, що жодна букмекерська контора не приймає ставки на те, що "Шахтар" не програє цей матч (перемога або нічия).

Нагадаємо, матч між "Олімпіком" та "Шахтарем" відбудеться у п'ятницю, 24 серпня, у Києві на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. Початок матчу о 19:00.

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Теги: Новини спорту Футбол УПЛ ФК Олімпік Шахтар
Джерело: 24 Канал
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