Чи має збірна України баскетболу шанси вийти на Чемпіонат світу 2019

Збірна України програла один з ключових матчів у відборі на Чемпіонат світу 2019 року – на виїзді іспанцям. Так ще й суперники вдало зіграли свої матчі. Тим не менше, українці зберігають шанси пробитися на ЧС-2019.

Збірна України має провести ще два матчі – 22 лютого вдома проти Чорногорії та 25 лютого на виїзді проти Словенії. І в цих матчах українцям слід обов’язково перемагати. При цьому чорногорців необхідно перемагати з різницею в 7 очок та більше. У першому матчі ми поступилися балканцям 84:90.

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Та цього буде замало. Потрібно, щоб Латвія програла два матчі: вдома з мало мотивованою Іспанією, яка вже гарантувала собі вихід на ЧС-2019, та на виїзді в Чорногорії.

Нагадаємо, збірна України претендує на останнє прохідне – третє місце в групі. Іспанія та Туреччина вже гарантували собі участь у фінальному турнірі.

Нагадаємо, в останньому матчі збірна України у напруженому матчі поступилася збірній Іспанії.