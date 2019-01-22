Чи варто пускати до школи невакцинованих дітей? Опитування
Міністерство охорони здоров'я України видало указ, який забороняє відвідувати невакцинованим дітям школи та дитячі садки. У відомстві таким чином хочуть побороти важку епідеміологічну ситуацію з захворюванням на кір, краснуху, епідемічний паротит, кашлюк та дифтерію. А як ставитеся до нововведення ви?
До активних дій уже перейшли у Луцьку, за інформацією місцевого управління освіти, до навчання не допустили 1098 школярів через відсутність щеплення від кору.
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А як вважаєте ви – чи можна допускати до навчання нещеплених дітей?
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Джерело: Здоров'я 24
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