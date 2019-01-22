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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
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      Чи варто пускати до школи невакцинованих дітей? Опитування

      140 Читать новость на русском
      Навакцинованих дітей не допустять до навчання
      Навакцинованих дітей не допустять до навчання / pixabay.com

      Міністерство охорони здоров'я України видало указ, який забороняє відвідувати невакцинованим дітям школи та дитячі садки. У відомстві таким чином хочуть побороти важку епідеміологічну ситуацію з захворюванням на кір, краснуху, епідемічний паротит, кашлюк та дифтерію. А як ставитеся до нововведення ви?

      До активних дій уже перейшли у Луцьку, за інформацією місцевого управління освіти, до навчання не допустили 1098 школярів через відсутність щеплення від кору

      Читайте також: Нещепленим дітям заборонили ходити в дитсадки та школи – указ

      А як вважаєте ви – чи можна допускати до навчання нещеплених дітей?

       

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Медицина Здоров'я Лікування Вакцина Опитування 24
      Джерело: Здоров'я 24
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