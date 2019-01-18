Чи мотивують соцмережі зайнятися спортом

Одні люди переконані, що соцмережі погано впливають на продуктивність та мотивацію зайнятися спортом, тому час від часу обмежують у такому спілкуванні. Канадські вчені з Університету Західного Онтаріо на цю тему провели дослідження.

Вони вирішили дослідити соцмережу Facebook. Вчені зазначають, що 23% всіх користувачів складають студенти. Статистика свідчить, що 32% з них проводять на сайті понад чотири годин на день.

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Вчені опитали 24 студенти щодо того, як Facebook може мотивувати людей, він може створювати зв’язки між ними. Крім того, 19 з цих студентів взяли участь в фокус-групах, які вивчають досвід використання соціальної мережі, що пов'язаний з фізичними вправами, і його передбачувану роль в мотивації.

Результати дослідження показали, що створення сприятливих умов для фізичної активності в Facebook може бути успішною можливістю для занять спортом, пише ScienceDirect.

Вчені стверджують, що соцмережа може вплинути на підвищення якості і кількості наших тренувань, через створення зв'язків з іншими людьми. А це підвищує мотивацію. Іншими словами, людина підлаштовується під загальну модель поведінки. Якщо у стрічці новин людина бачитиме інших користувачів, які мотивують на заняття спортом, то це може вплинути на поведінку.



Стрічка соцмереж може мотивувати людину зайнятися спортом

Проте існує безліч сценаріїв, коли подібні соціальні взаємодії будуть вести до зворотних результатів. Такі явища, як негативні коментарі про вашу поведінку або спробі виконання вправ, а також соціальне порівняння з тренуваннями інших не у свою користь, можуть привести до відчуття відірваності від інших, що, у свою чергу, негативно впливає на мотивацію до вправ.

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