21:43
18 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      BREXIT АНТИБАНДЕРІВСЬКИЙ ЗАКОН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Причини невдач"Роскосмосу". Росіяни недоїдають котлет
      Вєсті Кремля
      21:43, 17 січня
      Вєсті.UA: Нечистий Новинський. Слуга офшору Зеленський
      Вєсті.UA
      21:11, сьогодні
      Швидке "кидалово" чи швидкі гроші: як українці потрапляють у кредитну пастку
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Українські музичні кліпи. Частина 2
      Згадати все
      15:57, 16 січня
      Телеканал новин 24 Новини Психологія
      BREXIT АНТИБАНДЕРІВСЬКИЙ ЗАКОН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Чи мотивують соцмережі зайнятися спортом

      151 Читать новость на русском
      Чи мотивують соцмережі занятися спортом
      Чи мотивують соцмережі занятися спортом / pixabay.com

      Одні люди переконані, що соцмережі погано впливають на продуктивність та мотивацію зайнятися спортом, тому час від часу обмежують у такому спілкуванні. Канадські вчені з Університету Західного Онтаріо на цю тему провели дослідження.

      Вони вирішили дослідити соцмережу Facebook. Вчені зазначають, що 23% всіх користувачів складають студенти. Статистика свідчить, що 32% з них проводять на сайті понад чотири годин на день.

      Читайте також: Психотерапевт пояснила, чому нас дратують щасливі люди у соцмережах

      Вчені опитали 24 студенти щодо того, як Facebook може мотивувати людей, він може створювати зв’язки між ними. Крім того, 19 з цих студентів взяли участь в фокус-групах, які вивчають досвід використання соціальної мережі, що пов'язаний з фізичними вправами, і його передбачувану роль в мотивації.

      Результати дослідження показали, що створення сприятливих умов для фізичної активності в Facebook може бути успішною можливістю для занять спортом, пише ScienceDirect.

      Вчені стверджують, що соцмережа може вплинути на підвищення якості і кількості наших тренувань, через створення зв'язків з іншими людьми. А це підвищує мотивацію. Іншими словами, людина підлаштовується під загальну модель поведінки. Якщо у стрічці новин людина бачитиме інших користувачів, які мотивують на заняття спортом, то це може вплинути на поведінку.

      Стрічка соцмереж може мотивувати людину зайнятися спортом
      Стрічка соцмереж може мотивувати людину зайнятися спортом

      Проте існує безліч сценаріїв, коли подібні соціальні взаємодії будуть вести до зворотних результатів. Такі явища, як негативні коментарі про вашу поведінку або спробі виконання вправ, а також соціальне порівняння з тренуваннями інших не у свою користь, можуть привести до відчуття відірваності від інших, що, у свою чергу, негативно впливає на мотивацію до вправ.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Спорт Facebook Техно Психологія Здоров'я Соцмережі
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Межпартийная война в Вашингтоне: додавят ли Трампа демократы
      сьогодні , 21:00 Межпартийная война в Вашингтоне: додавят ли Трампа демократы
      Іван Яковина 183
      Виборче дербі за Харків
      сьогодні , 20:02 Виборче дербі за Харків
      Наталя Ромашова 130
      Вторая волна эмиграции на пике: что делать, чтобы не потерять человеческий ресурс Украины
      сьогодні , 19:00 Вторая волна эмиграции на пике: что делать, чтобы не потерять человеческий ресурс Украины
      Олександр Гаврутенко 1370
      Директор "Арени Львів": про проблеми стадіону, матчі збірної України та концерт Стінга
      сьогодні , 18:00 Директор "Арени Львів": про проблеми стадіону, матчі збірної України та концерт Стінга
      769
      Чи шкодить відносинам України з США директор КБ "Південне", продаючи технології Китаю?
      сьогодні , 17:58 Чи шкодить відносинам України з США директор КБ "Південне", продаючи технології Китаю?
      466
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Донецькі терористи "нарахували" майже 20 диверсійних груп американців та інших іноземців
       24 травня 2015 , 17:11
      П'яний водій у Києві потрощив три машини
       20 лютого 2016 , 23:43
      Україна поступилася Італії в першому матчі домашнього Євро-2018 з міні-футболу
       12 серпня 2018 , 21:36
      Роналду звинуватив УЄФА у своєму вилученні – на церемонії гравець року ФІФА може вибухнути новий скандал
       22 вересня 2018 , 11:23
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук