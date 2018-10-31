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      Чи може багатство продовжити життя: коментар вчених

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      Чи може багатство продовжити життя
      Чи може багатство продовжити життя / unsplash.com

      Соціальний статус людини може серйозно змінюватися у різні роки життя і це теж позначається на тривалості життя.

      Такого висновку дійшли данські економісти, передає "Країна здоров'я".

      Вони провели аналіз – як змінювався соціальний статус людей, яким було 40 років, та зібрали дані про кілька мільйонів жителів Данії, які померли з 1980 по 2013 роки.

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      Науковці прийшли до висновку, що в середньому забезпечені люди у віці близько 40 років живуть на 3 роки довше, ніж їхні бідні ровесники.

      Чим старшими вони стають – тим сильніше стирається ця межа. Тобто, з точки зору соціології, різниці у тривалості життя для різних верств населення немає. Варто зазначити, що у Данії добре розвинена безкоштовна медицина.

      Висновок вчених: багатство не можна вважати фактором, який подовжує життя.

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      Теги: LifeStyle Здорове життя дослідження Здоров'я Довголіття
      Джерело: 24 Канал
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