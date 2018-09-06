Чи може бути вбивство Захарченка інсценізацією: Тука дав відповідь

Загибель ватажка проросійських бойовиків Олександра Захарченка в центрі окупованого Донецька навряд чи була інсценована, адже для цього було жодних причин.

Про це розповів заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука, передає "Обозреватель".

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Я не належу до тих, хто вважає це (загибель Захарченка, – 24 Канал) інсценуванням. Я не бачу причин для цього, навіщо?

– сказав Тука.

Чиновник зауважив, що його зовсім не дивує інформація про те, що представників ОБСЄ не пустили до місця злочину, і те, що вони не бачили тіл загиблого ватажка бойовиків і його охоронця.

"Коли відбуваються подібні події, то далеко не всіх допускають до місця скоєння злочину. Згадаймо вибух у якому загинув Павло Шеремет, туди всіх також не допускали, це абсолютно нормальна практика кримінальних розслідувань", – пояснив Тука.

Нагадаємо, увечері 31 серпня стало відомо, що внаслідок вибуху у центрі окупованого Донецька було вбито одного із ватажків проросійських бойовиків Олександра Захарченка. Згодом у силових структурах окупаційної адміністрації Донецька поспішно заявили про затримання "українських диверсантів", яких підозрюють в організації вибуху.



2 вересня у Донецьку відбулося прощання з Захарченком в будівлі Донецького державного академічного театру опери та балету імені Солов'яненка. Його ховали у закритій труні, а на церемонії приїхали чиновники з окупованого Криму, Росії та самі донеччани.