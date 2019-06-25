Чи може Фірташ повернутися в Україну: думка журналіста

Верховний суд Австрії дозволив США екстрадувати українського бізнесмена Дмитра Фірташа, який зараз перебуває у Відні. Тепер це рішення має затвердити міністр юстиції Австрії.

Головний редактор "РБК-Україна" Сергій Щербина в прямому ефірі 24 каналу розповів, чи може бізнесмен повернутися до України.

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Він зазначив, що українська Конституція напряму забороняє видачу її громадян третім країнам. Тож якщо Фірташ опиниться на території України, США його вже не отримають.



Дмитро Фірташ

"Перебувати в Україні – це найбільш безпечний сценарій для Фірташа. Однак опинитися тут він зараз не може. Адже, як я розумію, існує судовий припис, згідно з яким він має залишатися у Австрії", – наголосив журналіст.

Хто такий Дмитро Фірташ? Український олігарх, бізнесмен і політик, співвласник скандального "Надра Банку", голова ради директорів міжнародної групи компаній Group DF. У 2010 році фінансував президентську кампанію Віктора Януковича, мав політичне протистояння з Юлією Тимошенко. Після Революції гідності мешкає в австрійському Відні.



У листопаді 2015 року планував повернутися в Україну, але українська влада його не впустила. Крім США, проти Дмитра Фірташа відкривали кримінальні справи у Таджикистані та Іспанії. Екстрадувати в Іспанію його австрійський суд відмовився – через недостатнє обґрунтування іспанців.

Зазначимо, що Верховний суд Австрії у вівторок 25 червня дозволив екстрадувати Дмитра Фірташа у США. За американським законодавством, звинуваченому в корупції українському бізнесмену загрожує 50 років тюремного ув'язнення.

Важливо розуміти, що суд не ухвалює рішення про видачу третій країні. Це робить міністр юстиції Австрії. А суд лише каже, чи можна це робити,

– пояснив Щербина.

Й додав, що говорити про те, чи може Україна претендувати на конфіскацію активів бізнесмена, поки що марно. Адже якщо він опиниться на території США, то ймовірно, що скоро він сюди не повернеться.

Чому Фірташа хочуть екстрадувати до США?США звинувачує його у корупції і хоче судити за це. Фірташа заарештували в березні 2014 року у Відні. Проте випустили під заставу в 174 мільйони доларів. З того часу він оскаржує екстрадицію до США. Справа триває вже 4,5 роки.



Федеральні прокурори Північного округу Іллінойсу стверджують, що Дмитро Фірташ допомагав у підкупі індійських чиновників, щоб отримати вигідну угоду про видобуток титану для Boeing.



Також Генеральний прокурор США Джефф Сешнс стверджував, що Фірташ діяв, як "прямий агент Кремля" у схемі зняття грошей з перепродажу природного газу між російською фірмою "Газпром" та Україною.