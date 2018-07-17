Чи може людина посивіти за одну ніч

Існує думка, що від пережитого стресу людина може посивіти фактично за одну ніч. Та чи це можливо з точки зору науки?

Волоссю певного кольору надають два меланінові пігменти евмеланін і феомеланін, які визначають насиченість кольору та його відтіноку, передає ВВС.

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З віком клітини у волосяних фолікулах припиняють виробляти ці пігменти, і волосся втрачає колір.

Дослідження показало, що волосся сивіє від впливу тієї самої речовини, якою його штучно освітлюють в салонах – меланінові клітини вироблять пероксид водню, який розщеплюється ферментом каталазою.

З віком організм виробляє дедалі менше цього ферменту, і накопичення пероксиду водню блокує виробництво меланіну.

Науковці й досі до кінця не знають, що саме спричинює раптове посивіння волосся. Але дещо з'ясувати вдалося – механізм, в ході якого хронічний стрес викликає пошкодження ДНК у мишей, може спричинити посивіння волосся.

Можливо, імунна система вдаряє лише по волоссю з пігментом, не впливаючи на волосяні фолікули, які його більше не виробляють.

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