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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Чи може нашкодити здоров'ю агрофітнес: відповідь Супрун

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Чи може нашкодити здоров'ю агрофітнес
Чи може нашкодити здоров'ю агрофітнес / mjakmrowka.pl

Робота на городі чи у саду здається складною – це можуть підтвердити ті, хто відчував на собі наслідки цього виду фітнесу.

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун пояснює, що це сильне навантаження на м’язи.

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Деякі заняття справді нагадують роботу в тренажерному залі.

"Плюс" такого виду фітнесу – це користь для психічного здоров’я. Робота на природі знижує рівень гормону кортизолу в організмі, що в свою чергу зменшує напруження та симптоми тривожності.

Чи може нашкодити здоров'ю агрофітнес
Чи може нашкодити здоров'ю агрофітнес

До того ж, садівництво впроваджують в деяких клініках для людей з психічними хворобами. Різні інструменти здатні розвивати різні м’язи тіла. Саме тому агрофітнес містить аеробні вправи для зміцнення м’язів.

Порівнюючи агрофітнес та просто фітнес, перший не спланований та не циклічний. Також такі тренування різноманітні та не монотонні.

З "мінусів" агрофітнесу – ризик отримати травму, біль в м‘язах та суглобах. Таким чином, він серйозно може нашкодити організму.
 У землі живе збудник правця, а, отже, існує ризик підчепити небезпечне захворювання.

Щоб уникнути травм спробуйте чергувати види діяльності, працювати недовго, часто робити перерви і розминки. Супрун зазначила, що наступного дня необхідно відпочити.

Агрофітнес: користь та шкода
Агрофітнес: користь та шкода

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здорове життя Здоров'я Психологія Уляна Супрун Травми
Джерело: 24 Канал
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