Чи може Путін розпочати ядерну війну: відповідь Шендеровича

Розумієте, в Путіна немає ніякої умовної "червоної кнопки", навряд чи одна людина чи навіть група людей змогли б розв'язати ядерну війну. Але тут головне питання – наскільки Путін адекватний: тобто до якої міри це блеф, а до якої міри це зміщення свідомості.

Таку думку висловив письменник, драматург та публіцист Віктор Шендерович у інтерв'ю 24 каналу.

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"На жаль, боюся, що це вже не зовсім блеф, бо цим на Заході нікого не обдуриш, там прекрасно розуміють наші сильні і слабкі сторони. Ми можемо заподіяти багато неприємностей світу, багато крові", – сказав російський письменник.

За його словами, ніякої справжньої ядерної небезпеки від Росії на сьогодні немає, але це не означає, що вона не є небезпечною, вона – джерело величезної небезпеки. Саме тому думки Росії враховуються, з нами розмовляють тощо.

Раніше я думав, що Володимир Путін блефує, але декілька останніх років мені здається, що "ми його втрачаємо", як сказала Ангела Меркель,

– наголосив Шендерович.

Він заявив, що росіяни не хочуть війни.

"От кажуть, що Сталіна на вас не вистачає, але всі хочуть Сталіна для сусіда, ніхто не хоче його для себе. Те ж саме з війною – коли це доходить до самої людини, тоді змінюється бачення. Взагалі вдарити по світу чи зруйнувати Захід – то, звичайно, Росія сама сильна. Але коли справа доходить до тебе чи твого сина, то ніхто вже не хоче війни", – додав Шендерович.

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