Чи може Україна оскаржити місце проведення поєдинку Усика у Москві

21 липня 2018 року в Москві на арені "Олімпійський" відбудеться фінальний поєдинок World Boxing Super Series за титул абсолютного чемпіона світу у важкій вазі між чемпіоном WBC, WBO Олександром Усиком і чемпіоном WBA, IBF Муратом Гассіевим.

Поєдинок планували провести 11 травня у Саудівській Аравії. Однак через травму українця фінал довелося перенести.

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Федерація боксу визначила нову дату і місце – 21 липня у Москві. Це рішення після бойкоту Чемпіонату світу з футболу і на тлі геополітичних проблем сприйняли неоднозначно. Промоутери боксера, неохоче, але інформацію підтвердили.

Один із засновників компанії K2 Promotions Віталій Кличко також підтвердив місце поєдинку.

Якщо таке рішення прийняте, то йому нічого не залишається, як прийти і перемогти у Москві,

– зазначив Віталій Кличко.

Якщо Усик від поєдинку відмовиться, то у фіналі може боксувати Майріс Брієдіс. Експерти ж переконані, Росія вплинула на рішення світової організації боксу.

Спортивний коментатор боксу Дмитро Лазуткін коментував свого часу інший поєдинок українця і росіянина у Москві. Це був бій між Кличком і Поветкіним. Тоді, ще до війни, агресії вже було достатньо. Цього разу, Дмитро переконаний – можна чекати будь чого.

Якщо Усик переможе, то там може бути велика кількість провокацій, що дуже непросто буде викрутити цю ситуацію на свою користь,

– додав Лазуткін.

Сам же ж Олександр Усик не раз заявляв, що на нього не впливає тиск чужих трибун і посилено готується до фіналу.